آيت الله مصباح يزدي : مردم بايد بهترين افراد را شناسايي و به آنها راي دهند .

به گزارش خبر گزاري مهر ، مصباح يزدي كه در جمع گروهي از روحانيون استان يزد حضور پيدا كرده بود در پاسخ به اين شبهه كه شركت در انتخابات حق فرد است و هر فردي مي تواند از اين حق استفاده كند و يا استفاده نكند گفت : گاهي استيفاي يك حق واجب مي شود يعني تكليف روي آن مي آ يد به عبارت ديگر اگر چه اصل آن حق است اما در بعضي موارد آن حق واجب الاستيفا مي شود و در اين حالت دو عنوان دارد يك عنوان آن حق است و عنوان ديگر تكليف .

مصباح يزدي افزود : گناه انتخاب نكردن فرد اصلح گاهي از گناه ترك نماز هم بيشتر است زيرا ممكن است به واسطه راي، شخصي به منصبي برسد و گناهي مرتكب شود كه اين گناه در جامعه انعكاس پيدا كند و دامنگير كل جامعه شود در اين حالت هم كساني كه در انتخابات شركت نكرده اند و هم كساني كه در انتخاب فرد اصلح دقت نكرده اند در اين گناه شريك هستند .

وي با اشاره به اينكه فردي بايد تحقيق كند و اطمينان حاصل كند كه صالحتر از فردي كه به او راي داده است در بين داوطلبان نبوده است اصلح را نسبي دانست و گفت : مردم بايد از بين افرادي كه ممكن است انتخاب شوند بهترين فرد را شناسايي و به او راي دهند.

مصباح يزدي در پايان بدترين حالت راي دادن را شناخت اصلح و راي دادن به غير اصلح دانست و گفت : در برخي از موارد ويژگيهايي مانند همشهري بودن ، همكلاسي بودن ، قوم و خويش و نظاير اينها عامل راي دادن به افراد است كه باعث مي شود افراد غير اصلح در مناصب مهم كشور قرار گيرند و طبعا در چنين حالتي فرد راي دهنده در برابر خداوند مورد مواخذه خواهد بود .

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