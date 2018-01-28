اکیپ بسیج جامعه پزشکی به جزیره هرمز اعزام شد

سردار رضا ترابی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اعزام اکیپ های بسیج پزشکی به جزیره هرمز بیان داشت: این اکیپ های پزشکی متشکل از بخش های اورژانس، پزشک عمومی، پزشک متخصص داخلی، متخصص کودکان، بینائی سنجی، مشاوره، روانشناسی، مامایی و داروخانه هستند.

فرمانده سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان عنوان کرد: بسیج در حوزه محرومیت‌زدایی و اقتصاد مقاومتی همواره پیشگام و پیشتاز است و بسیجیان سربازان ولایت و تفکر انقلابی و بسیجی یکی از پشتوانه‌های نظام جمهوری اسلامی هستند و تلاش برای گسترش این تفکر در جامعه امری ضروری است.

وی افزود: پزشکان و متخصصان با مشاهده اوج محرومیتی که در مردم ‏این منطقه و همچنین نداشتن امکانات بهداشتی درمانی به چشم می‌خورد، خود برای اعزام پیشقدم می‌شوند و برای معاینه و درمان ‏رایگان مردم این مناطق کمر همت می‌بندند.

وی اظهارداشت: سازمان بسیج جامعه پزشکی با تلاش ناحیه سپاه قشم به دنبال توزیع متوازن خدمات درمانی تخصصی رایگان در مناطق محروم و جلب رضایت نیازمندان جزیره هرمز با استفاده از ظرفیت پزشکان بسیجی، متعهد و متخصص است.

سردار ترابی عنوان کرد: بسیج و بسیجیان ما امروز با پیروی از ولایت فقیه نقش موثری را در دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌های والای امام و انقلاب اسلامی دارند و ترویج تفکر بسیجی در جامعه به‌خصوص در بین نسل جوان و نوجوان به عنوان یک اصل ضروری است.

وی با بیان اینکه بسیج در همه عرصه‌های انقلاب حضوری نقش آفرین داشته است، اظهار داشت: خدماتی که بسیج جامعه پزشکی ارائه می‌دهد حرکتی جهادی در جهت خدمت رسانی به مردم می باشد که مردم از آن استفاده و بهره مند شوند.

سردار ترابی یادآور شد: این طرح یک روزه با استقرار در جزیره هرمز جهت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مردم انجام می شود.