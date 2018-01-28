  1. استانها
  2. هرمزگان
۸ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۰۸

فرمانده سپاه امام سجاد(ع):

اکیپ بسیج جامعه پزشکی به جزیره هرمز اعزام شد

اکیپ بسیج جامعه پزشکی به جزیره هرمز اعزام شد

هرمز - فرمانده سپاه امام سجاد(ع) گفت: تیم های پزشکی بسیج جامعه پزشکی هرمزگان به جزیره هرمز اعزام شد.

سردار رضا ترابی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اعزام اکیپ های بسیج پزشکی به جزیره هرمز بیان داشت: این اکیپ های پزشکی متشکل از بخش های اورژانس، پزشک عمومی، پزشک متخصص داخلی، متخصص کودکان، بینائی سنجی، مشاوره، روانشناسی، مامایی و داروخانه هستند.

فرمانده سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان عنوان کرد: بسیج در حوزه محرومیت‌زدایی و اقتصاد مقاومتی همواره پیشگام و پیشتاز است و بسیجیان سربازان ولایت و تفکر انقلابی و بسیجی یکی از پشتوانه‌های نظام جمهوری اسلامی هستند و تلاش برای گسترش این تفکر در جامعه امری ضروری است.

وی افزود: پزشکان و متخصصان با مشاهده اوج محرومیتی که در مردم ‏این منطقه و همچنین نداشتن امکانات بهداشتی درمانی به چشم می‌خورد، خود برای اعزام پیشقدم می‌شوند و برای معاینه و درمان ‏رایگان مردم این مناطق کمر همت می‌بندند.

وی اظهارداشت: سازمان بسیج جامعه پزشکی با تلاش ناحیه سپاه قشم به دنبال توزیع متوازن خدمات درمانی تخصصی رایگان در مناطق محروم و جلب رضایت نیازمندان جزیره هرمز با استفاده از ظرفیت پزشکان بسیجی، متعهد و متخصص است.

سردار ترابی عنوان کرد: بسیج و بسیجیان ما امروز با پیروی از ولایت فقیه نقش موثری را در دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌های والای امام و انقلاب اسلامی دارند و ترویج تفکر بسیجی در جامعه به‌خصوص در بین نسل جوان و نوجوان به عنوان یک اصل ضروری است.

وی با بیان اینکه بسیج در همه عرصه‌های انقلاب حضوری نقش آفرین داشته است، اظهار داشت: خدماتی که بسیج جامعه پزشکی ارائه می‌دهد حرکتی جهادی در جهت خدمت رسانی به مردم می باشد که مردم از آن استفاده و بهره مند شوند.

سردار ترابی  یادآور شد: این طرح یک روزه با استقرار در جزیره هرمز جهت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مردم انجام می شود.

کد مطلب 4211900

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها