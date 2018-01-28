مردی در دشتستان توسط افراد ناشناس به قتل رسید

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید جواد رضوی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شب گذشته مرد میانسالی ‌که جلوی درب منزلش مورد اصابت گلوله افراد ناشناس قرار گرفت، بعد از انتقال به درمانگاه جان باخت.

وی خاطرنشان کرد: ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه شنبه‌شب مرد ۵۰ ساله‌ای جلوی درب منزلش در روستای طلحه از پشت سر از سوی سه نفر سرنشین خودروی پراید مورد اصابت گلوله قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان افزود: متاسفانه فرد مزبور با انتقال به درمانگاه کلمه با وجود تلاش کادر پزشکی جان باخت.

وی بیان داشت: تحقیقات نیروی انتظامی برای شناسایی و دستگیری قاتل یا قاتلان شروع شده است.