تاکنون فوتی مرتبط با برف و سرمازدگی گزارش نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان اورژانس کشور با اعلام اینکه تا کنون اکثر مراجعات به اورژانس مربوط به بیماریهای های داخلی در راه ماندگان بوده و تا کنون فوتی مرتبط با برف و سرما زدگی گزارش نشده است. توصیه های را به همه هموطنان برای روز برفی ارائه کرد.

این سازمان در اطلاعیه خود آورده است؛

۱. شهروندان از تردد غیرضرورری خودداری کنند.

۲. با عنایت به ترافیک شدید و بسته بودن بعضی از معابر از باز بودن مسیر قبل از حرکت آگاهی کسب کنند.

۳. بیماران داروهای خود را قبل از تشدید بیماری مصرف کنند.

۴. در صورت بروز ناراحتی و مشکل، در صورت مشاهده آمبولانس یا پایگاههای اورژانس وضعیت جسمانی خود را به اطلاع عوامل اورژانس رسانیده و در صورت نامساعد بودن حتما به توصیه عوامل اورژانس به مراکز درمانی مراجعه کنند.

۵. خودروهای خود را به زنجیر چرخ و وسایل گرمایشی و مواد غذایی، مجهز و از میزان سوخت کافی اطمینان حاصل کنند.

۶. در صورت مسدود بودن مسیر یا وقوع تصادف حتما مسیر تردد خودروهای امدادی را بازنگهدارید.

۷. افراد سالمند، کودکان، خانم های باردار و بیماران خاص در این شرایط آسیب پذیر تر هستند.