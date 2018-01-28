به گزارش خبرنگار مهر یاسر خالدی در گفتگو با خبر سراسری رادیو اظهار داشت: در حال حاضر ترافیک در آزادراه تهران ـ کرج حد فاصل وردآورد پل کلارک سنگین است همچنین در آزادراه قزوین ـ کرج از پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس سنگین است.

وی ادامه داد: ترافیک در آزادراه قم ـ تهران محدوده های نعلبندان و حد فاصل حسن آباد تا تهران سنگین است. این وضعیت بر آزادراه تهران ـ ساوه محدود رود شور نیز به همین شکل و ترافیک سنگین است.

سخنگوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تصریح کرد: در محورهای استان های البرز، آذربایجان های شرقی و غربی، اردبیل، مازندران، چهار محال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، زنجام، قزوین، قم، مرکزی، همدان، کردستان، لرستان، سمنان، کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، ایلام و گیلان شاهد بارش هستیم که در ارتفاعات این بارش ها به صورت برف مشاهده می شود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر در آزادراه های زنجان ـ قزوین و قزوین ـ رشت، محور قدیم قزوین ـ رشت، محور هراز، محور ساوه ـ بوئین زهرا، محور قزوین ـ قم، آزادراه تهران ـ قم، آزادراه ساوه ـ تهران (مسیر رفت) و محور کرج ـ چالوس به دلیل نبود ایمنی کافی و بارش سنگین برق تا اطلاع بعدی مسدود هستند.

رئیس مرکز مدیریت راه های کشور بزرگترین مشکل ترافیکی جاده های کشور را در آزادراه کرج ـ تهران عنوان و اظهار کرد: نیروهای راهداری با استفاده از ۱۰ دستگاه ماشین آلات سنگین نمک پاش و برف روب در حال برطرف کردن مشکلات هستند که امیدواریم تا ساعات آینده بتوانیم این مسیر را بازگشایی کنیم.

وی با تأکید بر اینکه مسافران باید زنجیر چرخ در جاده ها داشته باشند، گفت: بارش ها از اواخر امروز به سمت شرق کشور کشیده می شود که در نتیجه محورهای استان های خراسان های شمالی، جنوبی و رضوی، گلستان و سمنان متأثر از این وضعیت خواهد شد. بنابراین از تردد در ساعت انتهایی شب در محورهای شرق کشور خودداری شود.