محمدباقر سعادت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اتصال استان بوشهر به خط ریلی نقشی مهم و اساسی در توسعه و پیشرفت استان دارد و باید با جدیت این موضوع را پیگیری کنیم.

وی با اشاره به اینکه ۱۰۳ میلیارد تومان در اختیار چهار نماینده استان بوشهر قرار داده شده است، ادامه داد: من به همکارانم پیشنهاد کردم که این اعتبار برای تکمیل راه‌آهن بوشهر - شیراز که یکی از اولویت‌ها و دغدغه‌های اصلی مردم استان است اختصاص یابد.

نماینده مردم شهرستان دشتستان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: این اختصاص به پروژه‌هایی مربوط است که ردیف ملی دارند، اما تشخیص من این بود که از بعد تبلیغاتی برای خودمان عبور کنیم.

وی تصریح کرد: در این موارد به دنبال موضوعاتی هستیم که زندگی و آینده مردم استان را به سمت توسعه و پیشرفت سوق می‌دهد و تخصیص این اعتبار می‌تواند زمینه‌ساز تکمیل پروژه باشد و در سال‌های آینده نیز اعتبار بیشتری توسط دولت اختصاص می‌یابد.

سعادت تاکید کرد: از همه ظرفیت‌ها و توان خود برای رفع مشکلات مردم استفاده می‌کنیم و به دنبال تبلیغ و خودنمایی نیستیم و امیدواریم بتوانیم گرهی را از کار مردم باز کنیم.