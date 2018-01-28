محمدباقر سعادت در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اتصال استان بوشهر به خط ریلی نقشی مهم و اساسی در توسعه و پیشرفت استان دارد و باید با جدیت این موضوع را پیگیری کنیم.
وی با اشاره به اینکه ۱۰۳ میلیارد تومان در اختیار چهار نماینده استان بوشهر قرار داده شده است، ادامه داد: من به همکارانم پیشنهاد کردم که این اعتبار برای تکمیل راهآهن بوشهر - شیراز که یکی از اولویتها و دغدغههای اصلی مردم استان است اختصاص یابد.
نماینده مردم شهرستان دشتستان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: این اختصاص به پروژههایی مربوط است که ردیف ملی دارند، اما تشخیص من این بود که از بعد تبلیغاتی برای خودمان عبور کنیم.
وی تصریح کرد: در این موارد به دنبال موضوعاتی هستیم که زندگی و آینده مردم استان را به سمت توسعه و پیشرفت سوق میدهد و تخصیص این اعتبار میتواند زمینهساز تکمیل پروژه باشد و در سالهای آینده نیز اعتبار بیشتری توسط دولت اختصاص مییابد.
سعادت تاکید کرد: از همه ظرفیتها و توان خود برای رفع مشکلات مردم استفاده میکنیم و به دنبال تبلیغ و خودنمایی نیستیم و امیدواریم بتوانیم گرهی را از کار مردم باز کنیم.
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