 ۹۳ درصد اعتبارات مشاغل خانگی در گناباد جذب شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نبی پور شنبه شب در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری این شهرستان که در فرمانداری برگزار شد اظهار کرد: تمامی دستگاه های اجرایی و بانک ها در جذب اعتبارات مشاغل خانگی نقش داشته اند و تاکنون ۹۳ درصد این اعتبارات جذب شده است.

وی تسهیلات توسعه ایجاد اشتغال پایدار روستایی و عشایری را مهم برشمرد و افزود: تسهیلات یک و نیم میلیاردی دلاری ایجاد اشتغال وتوسعه پایدار روستایی که از صندوق ذخیره ارزی به این امر تعلق گرفته، مراحل اجرایی و نهایتا پرداختش آغاز شده و از نقاط قوت این دستورالعمل جلوگیری از انحراف در فرآیند پرداخت تسهیلات توسعه و اشتغال روستایی است.

فرماندار گناباد خاطرنشان کرد: مسئولین و نهادهای مرتبط همچون کمیته امداد، بهزیستی و فنی و حرفه ای در این راستا هم افزایی و تعامل خوبی باید داشته باشند.

وی با اشاره به فرآیند نسبتا طولانی پرداخت تسهیلات گفت: با توجه به اینکه جامعه هدف یعنی روستائیان ممکن است اطلاعات یا سواد کافی نداشته باشند فرآیند اعطای تسهیلات باید حداقل پیچیدگی را دارا بوده و بخشداران و دهیاران نیز در امر اطلاع رسانی اقدامات لازم را انجام دهند.



نبی پور ابراز کرد: در زمینه خدمات گردشگری در روستاها باید جدی گرفته شده و از این تسهیلات استفاده بهتری ببرند و حتماً بخشداران نیز باید به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشند.

فرماندار گناباد پایین بودن نرخ بهره و سود این تسهیلات برای روستاییان را ارزشمند برشمرد و اظهار کرد: نرخ سود در برخی از حوزه ها تسهیلات ۴ درصد و در برخی ۱۲ درصد است و ما درصددیم که همه تسهیلات را با نرخ ۴ درصد ارائه کنیم. صرفاً در پی افزایش آمار پرداخت ها نیستیم و معتقدیم این پرداخت ها باید به کسانی تعلق گیرد که نهایت منجر به ایجاد اشتغال پایدار شود.