توقف و کندی تردد قطارهای ورودی تهران در ورامین

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به بارش برف شدید از شب گذشته محورهای مواصلاتی جاده ای مانند آزادراه تهران-قم ، تهران- ساوه، تهران- کرج، هراز و تهران- پردیس مسدود شد، که البته در برخی مقاطع باز و بسته شد.

پروازهای فرودگاه امام خمینی(ره) و مهرآباد نیز در اثر بارش برف لغو شد.

در این بین حرکت قطارها به دلیل کندی تغییر سوزن با مشکل مواجه است.

این کندی ورود قطارها به راه آهن تهران سبب توقف برخی قطارها در ورامین شد.

معاون سیاسی انتظامی فرمانداری ورامین در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: مشکل خاصی در ورامین وجود ندارد، اما چون ترافیک سنگین است و در تهران باید برای پذیرش این ترافیک و قطارها سوزن ها را تغییر دهند و قطارها به مرور از ورامین خارج می شوند و همین امر سبب ایجاد ترافیک در منطقه ورامین شده است.

عباسعلی سعیدیان ادامه داد: از آن جایی که در تهران از 3 مسیر ورودی می پذیرد، مشکلات فنی در سوزن ها سبب این امر شده است، اما مشکلی در ورامین وجود ندارد.

وی از آماده باش نیروهای ستاد مدیریت بحران ورامین و هلال احمر برای خدمات رسانی به مسافران قطار در صورت نیاز خبر داد و گفت: در حال حاضر تقاضایی برای کمک رسانی نداشته ایم.