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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۵۹

مجتبی احمدی در گفتگو با مهر:

«نگی که نگفتی» صاحب اتاق فکر جدید شد/ بحث از چالش‌ها با مخاطب

«نگی که نگفتی» صاحب اتاق فکر جدید شد/ بحث از چالش‌ها با مخاطب

تهیه کننده برنامه «نگی که نگفتی» بیان کرد که این برنامه بیشتر تعاملی شده است و واکنش های مخاطبان در طرح سوژه های جدیدتر در برنامه تاثیر دارد.

مجتبی احمدی تهیه‌کننده «نگی که نگفتی» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اینکه این برنامه تلویزیونی که شب ها از شبکه دو پخش می شود تا چه زمانی روی آنتن خواهد بود، گفت: طبق نظر مدیران فعلا احتمال دارد این برنامه تا آخر امسال روی آنتن برود و به تازگی هم ما اتاق فکر جدیدی را با حضور بهزاد عادلی مدیرگروه اجتماعی شبکه تشکیل دادیم.

وی ادامه داد: در این اتاق فکر موضوعات جدیدی مطرح شد و بحث کردیم که اگر قرار باشد سال بعد هم برنامه را روی آنتن ببریم چه ساختار و محتوایی داشته باشیم.

احمدی اظهار کرد: دغدغه اصلی ما پایان امسال است و تصمیم داریم این روزها براساس جنس سوژه های خود برنامه را پیش ببریم.

وی با اشاره به سوژه های این هفته تصریح کرد: این هفته درباره آسیب شناسی فضای مجازی برای کودکان حرف می زنیم و برایمان جالب است که اعضای خانواده ها هر یک به طرز جداگانه ای با ما ارتباط برقرار می کنند.

این کارگردان تلویزیونی در پایان گفت: بخشی را دو هفته است که به برنامه اضافه کردیم که در آن مخاطب بیشتر درگیر سوژه ها شده است و ما طی آن سعی می کنیم با اقشار مختلف صحبت کنیم و با اضافه شدن این بخش براساس چالش ها و واکنش های مردم نسبت به سوژه هایی که مطرح می کنیم برنامه می سازیم و جلو می رویم که البته این نظرات و گفتگوهایی که با مردم داریم در اتاق فکر برنامه چکش کاری می شود.

کد مطلب 4211946
عطیه موذن

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