۶ هزار مسافر در راه مانده در قزوین اسکان داده شدند

حسن آصفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: کار امداد و نجات مسافران در محورهای اصلی استان به پایان رسیده و امدادگران هلال احمر پس از انتقال مسافران نسبت به رهاسازی خودروها و توزیع بسته های غذایی میان مردم اقدام کردند.

وی بیان کرد: در محور قزوین به تاکستان و ضیاء آباد به ابهر تعداد ۵۰ دستگاه خودرو رهاسازی شد و نسبت به بستن زنجیر چرخ ۳۰۰ خودرو همکاری شد و ۱۰۰ خودرو نیز به مراکز امدادی هدایت شدند.

آصفی گفت: همچنین در محور تاکستان به نرجه حد فاصل کمربندی تاکستان به سه راهی شامی شاپ ۱۰۰ خودرو از برف رهاسازی شد، ۶۲ زنجیر چرخ بسته شد و ۵۰ خودرو به مراکز امدادی هدایت شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان قزوین یادآورشد: همچنین در محور قزوین به البرز و محور بوئین زهرا حد فاصل شهرک لیا و محمدآباد ضمن رهاسازی ۶۰ خودرو و بستن ۵۰ زنجیر چرخ تعداد ۷۰ خودرو به مراکز امدادی هدایت شدند.

آصفی بیان کرد: در محور قزوین به تاکستان، قزوین به کوهین و قزوین به بویین زهرا و سایر محورها در مجموع ۲۴۶۷ خودرو از برف و کولاک رهاسازی شدندوبابستن ۱۰۱۰ زنجیر چرخ تعداد ۱۲۶۵ دستگاه خودرو به مراکز امدادی هدایت شدند.

وی از توزیع ۱۰ هزار بسته آذوقه بین مسافران و رانندگان خبرداد و اظهارداشت: در محورهای کوهستانی و روستایی و صعب العبور خدمات امدادی توسط جمعیت هلال احمر ارائه شد که در محور قزوین، آوج در کیلومتر ۱۰ آوج به رزن تعداد ۵ دستگاه خودرو رهاسازی و زنجیر چرخ بسته شد.





آصفی بیان کرد: در محور قزوین به رودبار الموت ۵۶ دستگاه خودرو رهاسازی و زنجیر چرخ بسته شد و در محور رودبار الموت به قسطین لار ۶۲ خودرو رهاسازی و زنجیر چرخ بسته شد که در مجموع ۱۲۳ خورو از برف و کولاک نجات یافتند و زنجیر چرخ آنها نیز توسط امدادگران بسته شد.

انتقال زنان باردار به مراکز درمانی

آصفی اظهارداشت: انتقال یک زن باردار از گردنه قسطین لار به بیمارستان کوثرقزوین، نجات افراد خودروی محیط زیست از منطقه کوهستانی وشته الموت شرقی توسط تیم واکنش سریع استان، انتقال زن باردار از اتوبان قزوین زنجان به محدوده سه راهی کهک به مرکز درمانی تاکستان توسط تیمهای سیار هلال احمر، انتقال مسافران اتوبوس منحرف شده در اتوبان قزوین به کرج به مراکز اسکان اضطراری وانتقال یک زن باردار از روستای آقچه کند تاکستان به بیمارستان از دیگر اقدامات هلال احمر در روزهای برفی است.

۶۰۰۰ نفر اسکان داده شدند

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان قزوین گفت:در بارش برف اخیر درمجموع بیش از ۶۰۰۰ نفر ازمسافران اسکان داده شدند و با توزیع ۷۰۰۰ بسته جیره خشک نسبت به توزیع ۹۰۰۰ تخته پتو، ۷۰۰۰ عدد کنسرو و ۷۰۰۰ عدد قرص نان بین درراه ماندگان توزیع شد.

۷۰ تیم عملیاتی در کمک به مسافران مشارکت کردند

وی اضافه کرد: با کمک ۷۰ تیم عملیاتی به همراه ۷۰ نفر از پرسنل و ۱۵۵ داوطلب و بکارگیری ۲۱ دستگاه آمبولانس، ۱۰ ست نجات و ۲۵ دستگاه خودروی کمک دار و ۶ دستگاه کامیون نسبت به انجام عملیات امداد ونجات در برف اقدام شد.