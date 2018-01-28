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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۵۳

طی دهه فجر صورت می‌گیرد؛

آغاز عملیات اجرایی گازرسانی به ۱۹۶روستای استان کرمانشاه

آغاز عملیات اجرایی گازرسانی به ۱۹۶روستای استان کرمانشاه

کرمانشاه- مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه، از بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی گازرسانی به ۱۹۶روستای استان طی دهه فجر خبر داد.

سیروس شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر، از بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی گازرسانی به ۱۹۶ روستای استان طی دهه فجر خبر داد.

وی تصریح کرد: همزمان با ایام دهه فجر پروژه گازرسانی به ۱۴۱ روستای استان به بهره برداری می رسد و عملیات اجرایی گازرسانی به ۵۵ روستا نیز آغاز خواهد شد.

این مسئول ادامه داد: میزان اعتبار این پروژه های گازرسانی مجموعا ۷۸۵ میلیارد ریال است که عمدتا از محل منابع بند ق تبصره ۲ قانون بودجه  تامین شده است.

وی گفت: در حال حاضر بیش از ۹۹ درصد جمعیت شهری و ۵۶ درصد جمعیت روستایی استان از گاز طبیعی بهره مند هستند.

شهبازی گفت: با بهره برداری از پروژه های گازرسانی در هفته دولت، مجموعا هشت هزار و ۵۰۰ خانوار روستایی از گازطبیعی بهره مند می شوند و ضریب نفوذ گازرسانی در بخش روستایی با ۴ درصد افزایش به ۶۰ درصد خواهد رسید.

وی افزود: گازرسانی به همه روستاهای بالای ۲۰ خانوار و شهرهای باقیمانده استان در دو سال آینده از برنامه های اصلی شرکت گاز استان کرمانشاه است که با روند مطلوبی در حال اجرا است.

کد مطلب 4211955

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