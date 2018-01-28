فرودگاه مهرآباد و امام همچنان بسته‌ هستند/دید افقی مهرآباد ۵۰۰متر

به گزارش خبرنگار مهر حسن اسفندیاری در گفت وگو با رادیو ایران درباره وضعیت فرودگاه های کشور اظهار داشت: بارش شدید برف و کاهش دید افقی امکان نشست و برخاست را برای هواپیماها در فرودگاه های امام خمینی (ره) و مهرآباد مشکل کرده است به همین دلیل از ساعت ۲۰:۳۰ شب گذشته تا کنون پروازی در این دو فرودگاه انجام نشده است.

وی با بیان اینکه سطوح پروازی (باند) این دو فرودگاه طی ساعات گذشته تا کنون مرتبا برف روبی شده است، اما هنوز امکان نشست و برخاست هواپیماها فراهم نشده، گفت: در فرودگاه امام خمینی (ره) آخرین وضعیت این است که شرایط دید رو به بهبود رفته است مقامات این فرودگاه نیز اعلام کرده اند آماده نشست و برخاست هواپیماها هستند اما در مرحله بعد باید شرکت های هواپیمایی نیز آمادگی انجام عملیات پروازی را دارا باشند.

قائم مقام مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران ادامه داد: در فرودگاه مهرآباد هنوز میزان دید به اندازه کافی نیست.

وی با بیان اینکه دو فرودگاه مهرآباد و امام خمینی (ره) به عنوان دو فرودگاه اصلی کشور هستند که بیشتر پروازها به مقاصد یا مبادی این دو فرودگاه انجام می شود، طبیعی است در صورت توقف نشست و برخاست در این دو فرودگاه، پرواز در سایر فرودگاه ها نیز دچار اختلال می شود. به همین دلیل در حال حاضر پرواز در دیگر فرودگاه ها در ساعات گذشته باطل شده است.

اسفندیاری یادآور شد: شرایط دید در فرودگاه مهرآباد رو به بهبود است و به محض بازگشایی باند، انجام پروازها در دستور کار قرار می گیرد. البته مردم قبل از رفتن به فرودگاه ها، از اطلاعات پرواز وضعیت سفرهای هوایی را پرس وجو کنند.

به گفته این مقام ارشد در شرکت فرودگاه ها، مدیران کل فرودگاه های امام خمینی (ره) و مهرآباد شخصا در روی باند حاضر شده اند و در حال مدیریت اقدامات لازم برای آماده سازی سطوح پروازی هستند.

وی خاطرنشان کرد: دید در فرودگاه مهرآباد در حال حاضر کمتر از ۵۰۰ متر است در فرودگاه امام خمینی (ره) نیز به ۶۰۰ متر کاهش یافته است. البته در فرودگاه امام خمینی (ره) با این میزان دید، امکان انجام عملیات پروازی وجود دارد اما جاده های دسترسی به این فرودگاه هم از سمت آزادراه ساوه و هم آزادراه قم مسدود هستند که حمل و نقل مردم را با مشکل مواجه کرده است.

قائم مقام مدیرعامل فرودگاه ها تصریح کرد: الان همه فرودگاه های کشور عملیاتی شده و تنها منتظر هستیم تا وسعت دید در مهرآباد به سطح مطلوب برسد و دسترسی جاده ای به فرودگاه امام نیز باز شود.