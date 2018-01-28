۷ زندانی جرائم غیرعمد در شهرستان مریوان آزاد می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل زندان های کردستان، مدیرکل زندان های استان کردستان در سفر خود به شهرستان مریوان با فرماندار و امام جمعه این شهرستان دیدار و از زندان مریوان هم بازدید کرد.

اسحاق ابراهیمی در این دیدار علاوه بر ارائه گزارشی از عملکرد مراکز اصلاحی و تربیتی استان به ویژه زندان مریوان در حوزه های مختلف از جمله اشتغال و حرفه آموزی، بهداشت و درمان، فرهنگی و تربیتی و غیره به بیان کمبود ها و مشکلات پیش روی زندان ها در اجرای هرچه بهتر فعالیت های بازپرورانه پرداخت.

اسحاق ابراهیمی با اعلام اینکه به مناسبت دهه فجر امسال ۷ زندانی جرائم غیرعمد در مریوان به آغوش گرم خانواده هایشان بازخواهندگشت، بیان کرد: برای آزادی این افراد در مجموع ۲۴۷ میلیون ریال از محل کمک های خیرین و درآمدهای انجمن حمایت از زندانیان شهرستان مریوان هزینه شده است.

وی افزود: مقدمات آزادی این زندانیان از حبس فراهم شده و در روزهای آینده و قبل از فرا رسیدن ایام الله فجر به آغوش خانواده های خود باز می گردند.

مدیرکل زندان های استان کردستان با اشاره به اینکه ۱۰ انجمن حمایت از زندانیان در سطح استان مشغول ارائه خدمات به زندانیان نیازمند و خانواده های آنان هستند، عنوان کرد: این انجمن ها علاوه بر کمک های مادی، اقدام به برگزاری کلاس های مهارت های اساسی زندگی از جمله پیشگیری از طلاق، پیشگیری از اعتیاد و غیره در راستای مصون ماندن آنان از آسیب های اجتماعی می کند.

ابراهیمی اضافه کرد: طبق توافق انجام گرفته با اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی، آن دسته از زندانیانی که در مدت زمان تحمل حبس با شرکت در کلاس های حرفه آموزی، دارای مهارت شده باشند، پس از آزادی از طرف اداره کل زندان های استان به اداره کار معرفی و به آنها وام و تسهیلات اشتغال پرداخت می شود.