۸۶۰ کیلوگرم موادمخدر در بردسیر کشف شد/دستگیری ۵ نفر قاچاقچی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار رضا بنی اسدی فر گفت: ماموران انتظامی شهرستان بردسیر با اشرافیت کامل اطلاعاتی و کنترل مبادی استان، موفق شدند در دو عملیات جداگانه ۸۶۴ کیلوگرم مواد مخدر را کشف کنند.

فرمانده انتظامی استان کرمان در تشریح عملیات نخست گفت: ماموران انتظامی این شهرستان در پی کسب خبری مبنی بر انتقال مقادیری مواد از محورهای مواصلاتی، موضوع را به صورت ویژه دردستور کار خود قرار دادند و بلا فاصله با برقراری ایست و بازرسی در محور مورد نظر، به یک دستگاه زانتیا مشکوک و پس از متوقف کردن و بازرسی آن ۴۱۳ کیلوگرم تریاک را کشف و سه متهم را نیز دراین راستا دستگیر کردند.

وی درتشریح عملیات دیگر گفت: ماموران پلیس موادمخدر شهرستان بردسیر هنگام کنترل خودروهای عبوری در یکی از محورهای مواصلاتی به یک دستگاه پیکان وانت مشکوک شده و ضمن متوقف کردن خودرو در بازرسی از آن ۴۲۸ کیلوگرم تریاک، ۲۲ کیلوگرم حشیش و یک کیلو و ۱۲۰ گرم هروئین کشف و دو نفر قاچاقچی را نیز دستگیر کردند.

سردار بنی اسدی فر با بیان اینکه قاچاقچیان قصد انتقال این محموله ها را به استان های مرکزی کشور داشتند، افزود: در این رابطه ۸۶۴ کیلو و۱۲۰ گرم موادمخدر کشف، پنج نفر متهم دستگیر و دو دستگاه خودرو نیز توقیف و تحویل مراجع قضائی شدند.

فرمانده انتظامی استان گفت: ازآنجایی که پلیس همواره در جهت حفظ و سلامت مردم قدم بر می دارد و مبارزه جدی با قاچاق مواد مخدر با جدیت دنبال می شود، امیدواریم با تلاش های مستمر پلیس و همکاری سایر ارگان ها و نهادهای ذیربط، با انجام اقدامات فرهنگی و اجتماعی شاهد کاهش تقاضا برای این مواد ویرانگر باشیم.