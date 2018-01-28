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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۰۷

فرمانده انتظامی استان کرمان:

۸۶۰ کیلوگرم موادمخدر در بردسیر کشف شد/دستگیری ۵ نفر قاچاقچی

۸۶۰ کیلوگرم موادمخدر در بردسیر کشف شد/دستگیری ۵ نفر قاچاقچی

کرمان - فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف بیش از ۸۶۰ کیلوگرم مواد مخدر در دو عملیات جداگانه پلیس کرمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار رضا بنی اسدی فر گفت: ماموران انتظامی شهرستان بردسیر با اشرافیت کامل اطلاعاتی و کنترل مبادی استان، موفق شدند در دو عملیات جداگانه ۸۶۴ کیلوگرم مواد مخدر را کشف کنند.

فرمانده انتظامی استان کرمان در تشریح عملیات نخست گفت: ماموران انتظامی این شهرستان در پی کسب خبری مبنی بر انتقال مقادیری مواد از محورهای مواصلاتی، موضوع را به صورت ویژه دردستور کار خود قرار دادند و بلا فاصله با برقراری ایست و بازرسی در محور مورد نظر، به یک دستگاه زانتیا مشکوک و پس از متوقف کردن و بازرسی آن ۴۱۳ کیلوگرم تریاک را کشف و سه متهم را نیز دراین راستا دستگیر کردند.

وی درتشریح عملیات دیگر گفت: ماموران پلیس موادمخدر شهرستان بردسیر هنگام کنترل خودروهای عبوری در یکی از محورهای مواصلاتی به یک دستگاه پیکان وانت مشکوک شده و ضمن متوقف کردن خودرو در بازرسی از آن ۴۲۸ کیلوگرم تریاک، ۲۲ کیلوگرم حشیش و یک کیلو و ۱۲۰ گرم هروئین کشف و دو نفر قاچاقچی را نیز دستگیر کردند.

سردار بنی اسدی فر با بیان اینکه قاچاقچیان قصد انتقال این محموله ها را به استان های مرکزی کشور داشتند، افزود: در این رابطه ۸۶۴ کیلو و۱۲۰ گرم موادمخدر کشف، پنج نفر متهم دستگیر و دو دستگاه خودرو نیز توقیف و تحویل مراجع قضائی شدند.

فرمانده انتظامی استان گفت: ازآنجایی که پلیس همواره در جهت حفظ و سلامت مردم قدم بر می دارد و مبارزه جدی با قاچاق مواد مخدر با جدیت دنبال می شود، امیدواریم با تلاش های مستمر پلیس و همکاری سایر ارگان ها و نهادهای ذیربط، با انجام اقدامات فرهنگی و اجتماعی شاهد کاهش تقاضا برای این مواد ویرانگر باشیم.

کد مطلب 4211981

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