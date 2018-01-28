مدارس نوبت عصر استان البرز تعطیل شد

مهدی مهرور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مدارس نوبت عصر استان امروز یکشنبه هشتم بهمنماه تعطیل است.
وی تأکید کرد: بهمنظور حفظ سلامت و ایمنی دانشآموزان مدارس نوبت عصر در سراسر استان تعطیل است.
کرج - مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز گفت: با توجه به بارش برف مدارس نوبت عصر استان البرز امروز هشتم بهمن ماه تعطیل شد.
مهدی مهرور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مدارس نوبت عصر استان امروز یکشنبه هشتم بهمنماه تعطیل است.
وی تأکید کرد: بهمنظور حفظ سلامت و ایمنی دانشآموزان مدارس نوبت عصر در سراسر استان تعطیل است.
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