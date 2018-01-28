به گزارش خبرنگار مهر، محمد ناصر هاشمی صبح یکشنبه در جلسه پژوهشی اداره کل هواشناسی لرستان از کاهش بی سابقه بارندگی در دی ماه امسال خبر داد و اظهار داشت: متوسط بارش دی ماه در سال ۱۳۹۶ در استان ۱.۳۷ میلیمتر بود که نسبت به میانگین دوره آماری و سال گذشته به ترتیب ۷.۱۷ و ۵.۶۰ میلیمتر کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه کاهش ۶۰ درصدی بارش ها را در دی ماه داشته ایم، در خصوص سایر شهرهای استان نیز گفت: میزان بارش در همه شهرهای استان در دی ماه نسبت به میانگین بلندمدت و سال گذشته کاهش داشته است.

مدیر کل هواشناسی استان لرستان یادآور شد: بیشترین کاهش نسبت به میانگین بلندمدت در شهرستان دورود به میزان ۶.۳۹ میلیمتر و همچنین بیشترین و کمترین میزان بارش طی دی ماه سال ۱۳۹۶ به ترتیب به میزان ۲.۵۲ و ۷.۲۴ میلیمتر در شهرهای نورآباد و ازنا گزارش شده است.

هاشمی اظهار داشت: حداکثر بارش در یک روز در دی ماه در طول دوره آماری در شهرستان خرم آباد به میزان ۷۱ میلیمتر بوده که در تاریخ ۲۰ دی ماه سال ۱۳۴۹ به ثبت رسیده است.