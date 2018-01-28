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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۱۸

مدیرکل مدیریت بحران استان زنجان:

همه مدارس استان زنجان تعطیل شد

همه مدارس استان زنجان تعطیل شد

زنجان-مدیرکل مدیریت بحران استان زنجان گفت: به علت بارش برف و برودت شدید هوا مدارس همه مقاطع تحصیلی استان زنجان در نوبت عصر تعطیل شد.

صفی‌الله کرامتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مدارس ابتدایی صبح امروز در استان زنجان به جز شهرستان طارم تعطیل بود، افزود: به علت بارش برف و برودت شدید هوا مدارس همه مقاطع تحصیلی استان زنجان در نوبت عصر تعطیل شد.

وی ادامه داد: با توجه به بارش برف، دستگاه‌های اجرایی استان به حالت آماده‌باش هستند تا در صورت ادامه بارندگی شدید همه راه‌های مواصلاتی قابلیت عبور و مرور داشته و راهی بسته نماند.

کرامتی با بیان اینکه همه امدادگران راهدارخانه و جمعیت هلال‌احمر و اورژانس آمادگی لازم برای ورود در این حوزه را دارند، افزود: فضای مناسب برای اسکان اضطراری پیش‌بینی شده است و این مکان‌ها برای اسکان مسافران و در راه ماندگان هنگام مسدود بودن جاده‌ها پیش‌بینی شده است.

کد مطلب 4211992

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