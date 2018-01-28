همه مدارس استان زنجان تعطیل شد

صفیالله کرامتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مدارس ابتدایی صبح امروز در استان زنجان به جز شهرستان طارم تعطیل بود، افزود: به علت بارش برف و برودت شدید هوا مدارس همه مقاطع تحصیلی استان زنجان در نوبت عصر تعطیل شد.
وی ادامه داد: با توجه به بارش برف، دستگاههای اجرایی استان به حالت آمادهباش هستند تا در صورت ادامه بارندگی شدید همه راههای مواصلاتی قابلیت عبور و مرور داشته و راهی بسته نماند.
کرامتی با بیان اینکه همه امدادگران راهدارخانه و جمعیت هلالاحمر و اورژانس آمادگی لازم برای ورود در این حوزه را دارند، افزود: فضای مناسب برای اسکان اضطراری پیشبینی شده است و این مکانها برای اسکان مسافران و در راه ماندگان هنگام مسدود بودن جادهها پیشبینی شده است.
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