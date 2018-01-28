همایش نماز در قزوین برگزار می شود

حجت الاسلام عبادالله قجر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همایش نماز و تاثیر آن در تربیت فرزندان یکشنبه ۱۵ بهمن ماه سالجاری ساعت ۱۵ در سالن اجتماعات حضرت قائم (عج)، چهار راه عمران برگزار می شود و شرکت کنندگان از امتیاز لازم قرعه کشی زیارت عتبات و عالیات و مشهد مقدس بهره مند خواهد بود.

وی افزود: سخنران این همایش حجت الاسلام بهشتی مشاور وزیر آموزش و پرورش است.

حجت الاسلام قجر افزود:با توجه به نقش نماز، ضروری است که در تشویق و ترغیب فرزندان به نماز به طور عمقی و ریشه ای عمل کنیم و بر پدران و مادران لازم است که تمام تلاش خود را نسبت به تربیت مطلوب دینی فرزندان خویش به کار گیرند.

برگزاری جلسه آموزشی مدیریت نماز ویژه مدیران شهرداری قزوین

وی خاطرنشان کرد: جلسه آموزشی مدیریت نماز ویژه مدیران شهرداری قزوین نیز ساعت هشت و نیم صبح ساعت ۱۵ در سالن جلسات مفاخر شهرداری برگزار می شود.