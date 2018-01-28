  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۱۷

به دلیل شرایط نامساعد جوی:

پروازهای زاهدان به تهران و مشهد لغو شد

پروازهای زاهدان به تهران و مشهد لغو شد

زاهدان - مسئول روابط عمومی فرودگاه های سیستان و بلوچستان گفت: پرواز های زاهدان به تهران و زاهدان به مشهد امروز یک‌شنبه لغو شده است.

حمید پارسا در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: برنامه پروازی امروز در مسیر تهران به زاهدان و همچنین تهران به مشهد به علت شرایط نامساعد جوی و بارش شدید برف و دید کم از طرف شرکت هواپیمایی مربوطه باطل اعلام‌شده است.

مسئول روابط عمومی فرودگاه های سیستان و بلوچستان افزود: بااطلاع قبلی از سوی شرکت مربوطه، این پروازهای فرودگاه زاهدان امروز انجام نمی‌شود.

وی ادامه داد: همچنین به دلیل شرایط نامساعد جوی در فرودگاه‌های امام خمینی (ره) و مهرآباد تهران، پرواز «گوانگجو» به تهران صبح امروز در فرودگاه زاهدان به زمین نشست.

کد مطلب 4211998

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها