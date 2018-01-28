پروازهای زاهدان به تهران و مشهد لغو شد

حمید پارسا در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: برنامه پروازی امروز در مسیر تهران به زاهدان و همچنین تهران به مشهد به علت شرایط نامساعد جوی و بارش شدید برف و دید کم از طرف شرکت هواپیمایی مربوطه باطل اعلام‌شده است.

مسئول روابط عمومی فرودگاه های سیستان و بلوچستان افزود: بااطلاع قبلی از سوی شرکت مربوطه، این پروازهای فرودگاه زاهدان امروز انجام نمی‌شود.

وی ادامه داد: همچنین به دلیل شرایط نامساعد جوی در فرودگاه‌های امام خمینی (ره) و مهرآباد تهران، پرواز «گوانگجو» به تهران صبح امروز در فرودگاه زاهدان به زمین نشست.