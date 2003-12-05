وزير دفاع آمريكا خواستار خروج نيروهاي روسي از گرجستان شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه دونالد رامسفلد وزير دفاع آمريكا امروز در تفليس پس از ملاقات با رهبران جديد گرجستان از روسيه خواست نيروهاي خود را ازاين كشور خارج كند.

وي در يك كنفرانس مطبوعاتي در تفليس گفت:" روسيه بايد به تعهدات خود كه در توافقنامه استانبول آمده است عمل كند . در اين توافقنامه روسيه تعهد كرده است نيروهاي خود را از گرجستان خارج كند . "

وي گفت :" تا آنجايي كه من به خاطر مي آورم روسيه توافقنامه استانبول را امضا كرده است و اين توافقنامه ايده خوبي بود و دولت گرجستان نيز آن را قبول دارد . "

بر طبق توافقنامه استانبول كه در سال 1999 منعقد شد روسيه پذيرفت دوپايگاه خود را در گرجستان تا سال 2001 تعطيل كند وسپس براي تعطيلي دو پايگاه ديگر روسيه در اين كشور مذاكرات را از سر گيرد. اين مذاكرات از سه سال پيش تاكنون ادامه داشته است .

روسيه هم اكنون سه هزار سرباز روسي در گرجستان دارد كه تا دست كم يك دهه ديگر نيز در اين كشور خواهند ماند.

گرجستان از اين لحاظ كه دروازه عبور نفت درياي خزر به بازار جهاني است اهميت خاصي دارد و به نظر مي رسد دو كشور روسيه و آمريكا به دليل اهميت اين كشور، رقابتي از نوع رقابتهاي دوره جنگ سرد را در اين مسئله آغاز كرده اند .

وزير دفاع آمريكا امروز وارد گرجستان شد . و اين درحالي است كه در روزهاي اخير نا آرامي ها در اين كشور افزايش يافته است .

مقامات گرجستاني با ورود رامسفلد به اين كشور تدابير امنيتي شديدي را اتخاذ كرده اند .

رامسفلد اولين مقام عالي رتبه آمريكايي است كه پس از استعفاي شواردنادزه رئيس جمهور پيشين گرجستان از اين كشور ديدار مي كند .