مشکلی بابت گازرسانی در استان البرز نداریم

حسین تقی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تشریح آخرین وضعیت گازرسانی به مشترکان شرکت گاز استان با توجه به بارش شدید برف، اظهار کرد: خوشبختانه علیرغم بارش سنگین برف مشکلی ازنظر گازرسانی در مناطق مختلف وجود ندارد و هیچ نکتهای حاکی از نگرانی در این خصوص وجود ندارد.
وی با تأکید بر لزوم رعایت الگوی صحیح مصرف انرژی ازجمله گاز بهواسطه کاهش محسوس و شدید دما، افزود: مأموران شرکت گاز استان البرز بهصورت شبانهروزی در ایستگاهها و محلهای حساس در حالت آمادهباش قرار دارند.
مدیرعامل شرکت گاز استان البرز بابیان اینکه رعایت نکات ایمنی و صرفهجویی در مصرف گاز توسط شهروندان الزامی است، خاطرنشان کرد: رگولاتورهای گاز نصبشده در جلوی درب منازل اجسام فلزی هستند که باید در این دما مورد مراقبت قرار گیرند تا دچار یخزدگی نشوند.
تقی نژاد از مردم خواست دمای وسایل گرمایشی خود را یکباره افزایش ندهند تا مشکلی برای رگولاتورها گاز به وجود نیاید، گفت: اگر رگولاتور گاز به خاطر مسائل ایمنی در اثر افزایش شدتجریان گاز قطع شد شهروندان میتوانند بهصورت شبانهروزی با شماره ۱۹۴ تماس بگیرند.
نظر شما