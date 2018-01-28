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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۱۹

رئیس پلیس راه استان اصفهان خبر داد:

کشته شدن ۷ نفر طی واژگونی اتوبوس در محور شاهین شهر به مورچه خورت

کشته شدن ۷ نفر طی واژگونی اتوبوس در محور شاهین شهر به مورچه خورت

اصفهان - رئیس پلیس راه استان اصفهان از کشته شدن ۷ نفر در حادثه واژگونی اتوبوس در محور شاهین شهر به مورچه خورت خبر داد.

سرهنگ حسین پورقیصری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه واژگونی یک اتوبوس در نزدیکی شاهین شهر، اظهار داشت: در این حادثه متاسفانه هفت نفر کشته و ۲۱ نفر زخمی شدند.

وی ادامه داد: چهار نفر از کشته های این تصادف خانم و سه نفر مرد بودند.

رئیس پلیس راه استان اصفهان گفت: شش نفر از قربانیان در صحنه تصادف در دم جان باختند و یک نفر خانم نیز بعد از انتقال به بیمارستان گلدیس شاهین شهر جان خود را از دست داد.

وی تصریح کرد: این حادثه ساعت دو و ۵۰ دقیقه بامداد در محور شاهین شهر به مورچه خورت در نزدیکی پاسگاه پلیس راه رخ داده است.

پورقیصری در ادامه با بیان اینکه اتوبوس از تهران به سمت شیراز در حرکت بوده است، اظهار داشت: علت تصادف هم سرعت بالا، عدم توانایی راننده در کنترل خودرو و لغزندگی جاده بوده است.

کد مطلب 4212003

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