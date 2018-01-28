وزش باد درنواحی ساحلی/ آخر هفته در گیلان یخبندان است

مازیار غلامی درگفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی استان گیلان، اظهار کرد: در حال حاضر براساس گزارشات ارسالی از ایستگاه های هواشناسی در شهرهای رشت، لاهیجان، آستانه اشرفیه شاهد بارش پراکنده برف و باران هستیم.

وی با بیان اینکه بیشترین بارش گزارش شده تاکنون مربوط به مسیر اسالم به خلخال با ۹۰ سانتی متر و دیلمان یک متر است، افزود: همچنین ارتفاع بارش در شهرهای لاهیجان ۱۶ سانتی متر، حومه شهر رشت ۹ سانتی متر و در آستانه اشرفیه نیز به ۱۰ سانتی متر می رسد.

کارشناس سازمان هواشناسی گیلان خاطرنشان کرد: با بررسی نقشه های هواشناسی نشان می دهند طی امروز و فردا شرایط بارش برف در منطقه خواهیم داشت که این سبب افزایش ارتفاع برف می شود.

وی با اشاره به وزش باد در برخی از ساعات شبانه روز آینده، تصریح کرد: سرعت وزش باد به گونه ای است که گاهی در نواحی ساحلی شدید و یا بسیار شدید می شود.

غلامی با بیان اینکه عمده بارش ها تا بعدازظهر امروز و حداکثر تا شامگاه امشب است، یادآورشد: انتظار داریم که برای اوایل صبح فردا بارش را به صورت خفیف و پراکنده در برخی از نواحی مرکزی و شرقی استان گیلان شاهد باشیم.

وی در ادامه با اشاره به کاهش ابر در نواحی غربی استان از صبح فردا (دوشنبه)، اظهارکرد: عمده فعالیت این توده هوای سرد و بارشی در استان گیلان امروز و امشب بوده و فردا به ترتیب از نواحی غربی استان شاهد کاهش ابر خواهیم بود.

کارشناس سازمان هواشناسی گیلان ادامه داد: در روزهای سه شنبه ، چهارشنبه و پنج شنبه با خروج این توده هوا شاهد یخبندان شدید و سراسری در مناطق استان گیلان هستیم.

وی به وضعیت و شرایط دریا نیز اشاره کرد و افزود: دریا در این مدت مواج و طوفانی و شرایط برای فعالیت های دریانورودی به ویژه صید و صیادی نامناسب است.