آمریکا از اشغال عراق استفاده ابزاری می کند/واشنگتن در جنگ شکست خورده است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الشرق الاوسط درتحلیلی به قلم "جابر حبیب جابر" به ابعاد نقش آمریکا در عراق پس از پنج سال جنگ ویرانگر و خانمان سوز دراین کشور پرداخت و نوشت : پاسخ دقیق به سئوال چرایی اشغال عراق توسط آمریکا، بسیار ساده و روشن است.



به اعتقاد این نویسنده، قطعا عوامل و دلایل فراوانی درتصمیم یکجانبه آمریکا برای حمله به عراق و نیز القای موفقیت آمیز بودن این جنگ در داخل جامعه آمریکا وجود داشت.



نویسنده مقاله درعین حال تصمیم حمله به عراق را ناشی از تاثیربی سابقه نومحافظه کاران برتصمیمات کاخ سفید به عنوان تصمیم گیران سیاست خارجی آمریکا و وقوع حادثه 11 سپتامبر و پیامدهای ناشی از این حادثه و آمادگی روانی آمریکاییها برای قبول ایده جنگ پیشگیرانه و ترس برخی کشورهای منطقه ازاقدامات آمریکا و نیز نبود دوراندیشی و درایت سیاسی در میان سردمداران کاخ سفید دانست.



در این مطلب آمده است : اقدامات آمریکا درعراق بیانگراین واقعیت است که واشنگتن به عراقیها اطمینان ندارد و دست به اقدامی می زند.



حبیب جابر ابراز عقیده می کند : آنچه که اسباب نابودی وسرنگونی قدرتهای بزرگ نظیرآمریکا را فراهم می کند، افراط در قدرت نمایی و آن را به رخ دیگران کشیدن است که این اقدام قطعا،به سرنگونی این قدرتها منجر می شود.



وی با اشاره به درخواست مخالفان جنگ برای خروج سریع نیروهای آمریکایی ازعراق افزود: آمریکا درجنگ عراق شکست خورد و راه جبران این شکست، خروج سریع نیروهایش ازعراق است هرچند که عده کمی درآمریکا می خواهند اشغال عراق ادامه یابد تا ازاین طریق شکست دولت آمریکا به پیروزی تبدل شود .



از نظر حبیب جابر،صرف نظراز ایده سران کشورهای عربی و اسلامی به نظرمی رسد آمریکا امروز تلاش می کند تا از راه حضور نظامی درعراق، پیروزی خود را دراین جنگ ثابت کند درحالی که با گذشت پنج سال از اشغال عراق هنوزمشکل مردم این کشور برای تامین امنیت حل نشده است .



در این مقاله آمده است : آمریکا درصدد است تا حد امکان مسئله عراق را ازگردونه رقابتهای انتخاباتی(انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر) خارج کند، زیرا با توجه به ناتوانی پنتاگون درتامین امنیت عراق درهر شرایطی، این مسئله نقطه ضعف برای جمهوریخواهان به شمار می رود؛ درحالی که نامزد آینده دموکرات قصد دارد اصلا به مسئله عراق توجه نکند.



به گزارش مهر، نویسنده این مقاله افزود : با وجود مشکلات فراوان فراروی آمریکا،این امکان وجود دارد که نامزدهای رئیس جمهوری این کشور پس از انتخاب شدنشان، به حضور نیروهای آمریکایی درعراق پایبند بمانند و دونامزد جمهوریخواه و دموکرات تلاش می کنند از پرداختن به وضع کنونی دولت کشورشان دوری نمایند.



در پایان این مقاله آمده است : بنابراین نتیجه می گیریم آمریکا درجنگ عراق شکست خورد با اینکه مقامهای کاخ سفید همچنان عقب نشینی سریع نیروهای آمریکایی ازعراق رت به معنای اعلان شکست می دانند، بنابراین چشیدن طعم شکست و پرداختن هزینه های آن برای هررئیس جمهوری درآمریکا چه ازطیف دموکرات و چه از طیف جمهوریخواه غیر قابل تحمل است .