به گزارش خبرنگار مهر، یک سال از فسخ قرارداد درک باورمن با فدراسیون بسکتبال می گذرد اما هنوز در رابطه با این پرونده و اینکه «آیا مربی آلمانی به خاطر اقدام یک طرفه خود متحمل پرداخت خسارت و جریمه خواهد شد؟یا تصمیم وی قانونی و طبق قرارداد اتخاذ شده؟» هیچ نتیجه ای اعلام نشده است!

این در حالی است که به گفته مسئولان پیشین فدراسیون بسکتبال، پرونده درک باورمن برای تصمیم گیری و اعلام رای به مرجع حل اختلاف فیبا ارسال شده بود اما صحبت های رامین طباطبایی رئیس فدراسیون بسکتبال حکایت از موضوعی دیگر دارد.

طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر در این زمینه گفت: مسئولیت رسیدگی به پرونده درک باورمن را به بخش حقوقی فدراسیون واگذار کرده ام. اجازه بدهید بررسی های لازم توسط وکیل حقوقی فدراسیون انجام شود سپس در مورد آن صحبت کنیم.

وی در عین حال تاکید کرد: من پرونده ای در این زمینه در فدراسیون بسکتبال ندیدم. به همین دلیل موضوع را از طرف وکیل حقوقی فدراسیون پیگیر شدم. قرار بر این شد وی موضوع را خیلی دقیق پیگیری و نتیجه را به من اعلام کند.

رئیس فدراسیون بسکتبال تصریح کرد: ظاهرا طبق قراردادی که میان فدراسیون بسکتبال و درک باورمن منعقد شده بود، هر دو طرف می توانستند اقدام به فسخ آن کنند. بنابراین باید ببینیم بر اساس قرارداد و مفاد آن، در این مورد جریمه ای در نظر گرفته خواهد شد و اگر بله، مبلغ آن چقدر باید باشد؟

طباطبایی تاکید کرد که بعد از بررسی دقیق موضوع، در مورد جریمه احتمالی و رقم دقیق آن می توان صحبت کرد.