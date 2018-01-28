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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۳۴

مدیر صندوق بازنشستگی کشوری استان کرمانشاه به مهر خبر داد:

آغازمسابقات ورزشی بازنشستگان از امروز/شرکت ۱۸۷نفر

آغازمسابقات ورزشی بازنشستگان از امروز/شرکت ۱۸۷نفر

کرمانشاه- مدیر صندوق بازنشستگی کشوری استان کرمانشاه از آغازمسابقات ورزشی بازنشستگان از امروز و با شرکت ۱۸۷ نفر خبر داد.

جلیل رحیمی صدر در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز مسابقات ورزشی بازنشستگان کشوری استان کرمانشاه از امروز یکشنبه خبر داد و گفت: این مسابقات از امروز ۸ بهمن در استان و همزمان با سراسر کشور آغاز شده است.

وی افزود: این مسابقات در ۵ رشته ورزشی شنا، تیراندازی با تفنگ بادی، تنیس روی میز، شطرنج و دارت آقایان و بانوان مطابق استانداردهای ملی و  بین المللی برگزار خواهد شد.

مدیرصندوق بازنشستگی کشوری استان کرمانشاه، تعداد شرکت کنندگان در ۵ رشته ورزشی ۱۸۷ نفر  اعلام کرد.

وی از برگزاری مسابقات شطرنج آقایان و خانمها و تنیس روی میز آقایان طی امروز یکشنبه ۸ بهمن خبرداد و گفت: تیراندازی با تفنگ بادی و تنیس روی میز خانمها و شنای آقایان نیز در روز دوشنبه ۹ بهمن برگزار خواهد شد.

رحیمی صدر زمان برگزاری مسابقات دارت و شنای خانمها را در روز سه شنبه ۱۰ بهمن اعلام کرد.

کد مطلب 4212020

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