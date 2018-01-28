مشارکت نظام مند بانوان در تصمیم گیری ها از طریق پارلمان مشورتی

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد حسینی صبح یکشنبه در کار گروه تخصصی بانوان و خانواده که در شرکت ملی پخش فرآوره های نفتی خراسان رضوی برگزار شد اظهار کرد: خوشبختانه در سال جاری موفق شدیم پارلمان مشورتی زنان استان را راه اندازی کنیم و علت استفاده از واژه پارلمان این بود که ساز و کار این مجمع به صورت پارلمانی عمل می کند تا زنان را به عنوان افرادی که بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند در تصمیم گیری های دخیل دهیم.

وی افزود: پارلمان مشورتی زنان فرصتی را فراهم می کند تا زنان به صورت نظام مند در شورای برنامه ریزی استان و کار گروه های آن شرکت داشته باشند. ما در خراسان رضوی ۲۸ پارلمان مشورتی داریم و در مشهد نیز ۱۰۵ نفر از زنان فرهیخته استان عضو این مجمع هستند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: هدف ما این بود که همه زنان استان را تصمیم گیری ها دخیل کنیم به همین دلیل کل جامعه را به ۲۵ قشر تقسیم کردیم و در استان هم با استفاده از مکانیزم انتخابی نمایندگانی انتخاب شدند و در نتیجه پارلمانی تحت عنوان پارلمان مشورتی زنان استان با حضور ۱۱۳ نفر از اعضای شهرستان ها تشکیل شد.

وی با اشاره به پیشنهاد استفاده از واژه فارسی مجمع به جای پارلمان ابراز کرد: این پارلمان که ۵ کمیسیون دارد زمینه مشارکت هزار و ۲۰۰ نفر از زنان فرهیخته و تحصیل کرده استان را فراهم کرده است. ما عجله ای برای تصویب طرح ها نداریم و در جلسه امروز خوشحالیم که نخستین مصوبات این مجمع را بررسی کردیم.