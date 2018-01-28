انتخابات هیئت مدیره صندوق کشمش تاکستان ۱۴ بهمن ماه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه خمسه روز سه شنبه در جلسه مشترک با بهمن طاهرخانی نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی، سیاوش طاهرخانی فرماندار، علیر ضا رحمانی مدیر جهادکشاورزی شهرستان تاکستان و نمایندگان صندوق توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی استان قزوین اظهار کرد: این صندوق از جمله صندو ق های شهرستانی است که زیر نظر صندوق توسعه سرمایه گذاری کشاورزی تاسیس خواهد شد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان قزوین با اشاره به موقعیت شهرستان تاکستان در تولید انگور و کشمش ابراز امیدواری کرد با تاسیس این صندوق مشکل تاکداران در تولید و فروش محصول برطرف شود.

وی بر لزوم تعامل، همکاری و هماهنگی کشاورزان با دست اندرکاران برگزاری انتخابات تاکید کرد و خاطر نشان کرد: برگزاری انتخابات سالم و خوب صندوق کشمش، زمینه را برای فعالیت این صندوق فراهم خواهد کرد.

نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی هم گفت : طی یک سال گذشته هماهنگی و تلاش ها ی زیادی برای تاسیس و راه اندازی صندوق کشمش تاکستان انجام شده که امیدواریم با حضور پررنگ و همچنین برگزاری انتخابات خوب این صندوق درجهت حل مشکل تاکداران قدم بردارد.

بهمن طاهرخانی بااشاره به حساسیت برگزاری انتخابا ت بر نظارت دقیق و صحیح برروند برگزاری انتخاب اعضای هیات مدیره تاکید کرد.

فرماندار تاکستان نیز گفت: با هماهنگی انجام شده با جهادکشاورزی شرایط برای برگزاری انتخابات در ۱۴ بهمن ماه مهیا شده است.

سیاوش طاهرخانی با قدر دانی از تلاش های انجام شده برای برگزاری انتخابات ابراز امیدواری کرد باغداران با حضور در این انتخابات بتوانند در حل مشکل تاکداران مشارکت کنند.