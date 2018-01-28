امروز در افغانستان عزای عمومی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آوا، به دنبال حمله تروریستی مرگبار روز گذشته (شنبه ۷ بهمن) در کابل، کاخ ریاست جمهوری افغانستان با انتشار بیانیه ای، امروز (یکشنبه) را عزای عمومی اعلام کرد و پرچم این کشور نیز به حالت نیمه برافراشته درآمده است.

در این بیانیه آمده است: طی روزهای اخیر تروریست ها با انجام حملات جنایتکارانه در کابل و ولایات «ننگرهار» و «قندهار» شماری از هموطنان ما را شهید و زخمی کردند و مردم ما را به غم و ماتم نشاندند.

این بیانیه می افزاید: دولت جمهوری اسلامی افغانستان به منظور همدردی با خانواده های عزادار و ادای احترام به آنها، امروز را عزای عمومی اعلام می کند و پرچم افغانستان در سراسر این کشور و نمایندگی های سیاسی در خارج از افغانستان به حالت نیمه افراشته در آورده می شود.



بر اساس تازه ترین گزارش وزارت بهداشت افغانستان، در حمله روز گذشته در چهارراه «صدارت» شهر کابل، ۹۵ نفر کشته و ۱۹۱ تن دیگر زخمی شده اند. این خونین ترین حمله پس از حمله «شاه شهید» و چهارراه «زنبق» در کابل به حساب می آید.