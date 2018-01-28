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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۵۸

اردوی تیم ملی کشتی کلاسیک بانوان آغاز شد

اردوی تیم ملی کشتی کلاسیک بانوان آغاز شد

نخستین اردوی تیم ملی کشتی کلاسیک بانوان زیر نظر «آنا واسلینکو» سرمربی اوکراینی در خانه کشتی آبادان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که تا روز تا ۱۶ بهمن ماه پیگیری می شود به شرح زیر است:

نفرات اول تا سوم مسابقات قهرمانی کشور:
۵۰ کیلوگرم: لیلا سیاهوشی (همدان) فاطمه علیزاده (خراسان رضوی) پگاه سناور (مرکزی)
۵۵ کیلوگرم: فاطمه نیک بخت ممسنی (چهارمحال و بختیاری) الهام بهرامی (لرستان) زهرا یزدانی چراتی (مازندران)
۶۰ کیلوگرم: زهرا سلحشور (خوزستان) مبینا عزیزی (همدان) زهرا دارابی (کرمانشاه)
۶۵ کیلوگرم: میمنت قاسم آبادی (خراسان رضوی) الهام رضایی قادی (مازندران) ساجده السادات بخشایش (یزد)
۷۰ کیلوگرم: کوثر لفته زاده (اصفهان) زهرا رهنما (خراسان رضوی) سحر غنی زاده (مازندران)
۷۵ کیلوگرم: صبا کرمعلی (همدان) معصومه خانلر پنبه چوله (مازندران) زهرا محمدی (خوزستان)

استعدادهای دعوت شده با نظر سرمربی:
۵۰ کیلوگرم: لیلا اوجاقی (تهران) الهام باقر زاده (البرز) پریسا شهاب نوکنده (گلستان)
۵۵ کیلوگرم: اسماء نادی (همدان) شکوفه دارابی (کرمانشاه) محدثه باقری (البرز) فاطمه داغری (خوزستان)
۶۰ کیلوگرم: معصومه حاتمی (اصفهان) فاطمه بیرانوند (لرستان)
۶۵ کیلوگرم: نرگس اسدزاده (لرستان) فاطمه صفری (تهران)
۷۰ کیلوگرم: زهره شهپری (خوزستان)
۷۵ کیلوگرم: فاطمه آبیدی (فارس)

سرمربی: آنا واسلینکو (اوکراین)
مربی: سید مریم حسینی (چهارمحال و بختیاری) نسرین محمدی (خراسان رضوی)
مربیان طرح ادواری: معرفی از سوی هیأت کشتی استان های، کرمانشاه، همدان، خوزستان و اصفهان
سرپرست: معصومه سادات بابایی (قزوین)
پزشک: الهه زارعی (تهران)

کد مطلب 4212046

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