وزیر ارشاد به دیدن «اپرای عروسکی خیام» نشست/ چخوف به زبان گیلکی

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته در دهمین شب از برگزاری سی و ششمین جشنواره تئاتر فجر سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای بار دوم در جشنواره حضور یافت و این بار به دیدن «اپرای عروسکی خیام» به کارگردانی بهروز غریب پور نشست که در تالار فردوسی به صحنه می رفت.

وزیر ارشاد بعد از دیدن این اثر نمایشی در توئیتی نوشت: «اپرای عروسکی خیام جان مایه اندیشه ایرانی را در کالبد نمایش عروسکی دمیده بود و با اصوات داودی و انوار اسپهبدی، پرده خوانی و نقالی سنتی را تا آن سوی هنر نمایشی مدرن پیش برد. به آقای بهروز غریب پور و سی همکارش تبریک می‌گویم.»

همچنین همسر و فرزند وزیر ارشاد نیز شب گذشته به دیدن نمایش «برای کلاه آهنی ها» به کارگردانی پژمان عبدی نشستند که در تالار سایه تئاترشهر روی صحنه رفت.

در تماشاخانه ایرانشهر نیز فخرالدین انوار از مسئولان اسبق وزارت ارشاد به تماشای نمایش «صد سال تنهایی» به کارگردانی آتیلا پسیانی نشست که در سال استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر اجرا می شد.

نمایش «صد سال تنهایی» اقتباسی از رمان مشهور گابریل گارسیا مارکز به قلم محمد چرمشیر است که قرار است فروردین ماه ۹۷ در سالن سمندریان به صحنه برود.

اجرای شب گذذشته این اثر نمایشی ناآماده بود و به نظر می رسید با توجه به اجرای عمومی نمایش در بهار سال آینده گروه به تمرین های بیشتری برای اجرا نیاز دارند.

هر ۲ نوبت اجرای «صد سال تنهایی» با استقبال زیاد مخاطبان همراه بود و آتیلا پسیانی نیز به سبک و سیاق اجراهای دیگری که تا به حال به صحنه برده قبل از اجرا به مخاطبان تذکر می داد که تلفن های همراه خود را قبل از وود به سالن خاموش کنند و حتی در زمانی که مخاطبان در حال نشستن روی صندلی هایشان بودند حواسش بود که تماشاگری با موبایل صحبت نکند.

اما اجرای دیگری که شب گذشته در تماشاخانه ایرانشهر به صحنه رفت «خرس و خواستگاری» به کارگردانی حسن معجونی بود که براساس ۲ داستان کوتاه آنتوان چخوف به زبان گیلکی و با ۲ بالانویس فارسی و انگلیسی اجرا می شد و در طول اجرا بازخوردهای خوبی از مخاطبان دریافت کرد.

این نمایش که با حضور هنرجویان آموزشگاه آزاد هنرهای نمایشی افرا اجرا شد پیش از این نیز در شهر رشت اجرای عمومی داشته است.

نمایش «ملانکولی» فیلیپ کن از فرانسه در تالار وحدت، «برای کلاه آهنی ها» پژمان عبدی در تالار چهارسو، «دوستت دارم ترکیه» یلدا بسکین از ترکیه در تالار قشقایی، «سرآشپز پیشنهاد می کند» شهاب حسین پور در تماشاخانه سنگلج، «روایت یک مرگ در خانه واده» وحید درویشی در تالار هنر، «تابستان» سعدی محمدی در تالار مولوی، «و خداوند درون یک مرد دو قلب قرار نداد» اکبر صادقی در سالن انتظامی، «خط آبی» آنتونیس کوتروپیس از یونان در تالار حافظ، «اسب» آرش دادگر در تالار فردوسی، «میر مهنا» سیروس کهوری نژاد در تماشاخانه سرو دیگر آثاری بودند که شب گذشته در دهمین روز از جشنواره تئاتر فجر در گروه الف به صحنه رفتند.