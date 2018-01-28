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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۴۷

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران:

۶۸۳ واحد متخلف کالای قاچاق در مازندران شناسایی شد

۶۸۳ واحد متخلف کالای قاچاق در مازندران شناسایی شد

ساری - رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با بیان اینکه از ابتدای سال تا پایان دی ماه بیش از ۲۲ میلیارد ریال کالای قاچاق در استان مازندران کشف شده از شناسایی ۶۸۳ واحد متخلف خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محمدپور عمران با اشاره به کشف ۲۲ میلیارد ریال کالای قاچاق سالجاری در استان اظهار داشت: طی این مدت از هفت هزار و ۸۴۰ واحد صنفی، انبار و ... در حوزه قاچاق کالا بازرسی که تعداد ۶۸۵ واحد متخلف شناسایی شده اند.

وی کالاهای مکشوفه را شامل مواد آرایشی و بهداشتی ، دخانی ، غذایی، لوازم خانگی و موبایل ، طلا و جواهر ، برنج ، خوراک دام، لوازم التحریر اعلام و تصریح کرد: در طی همین مدت بیش از ۴۰ کلاس و همایش آموزشی برای آشنایی اصناف و بازرسان با حوزه قاچاق کالا برگزار شده است.

وی در پایان یادآور شد: شهروندان عزیز می توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف اعم از گرانفروشی، کالای قاچاق، کم فروشی، عدم درج قیمت و... موارد را به سامانه ۱۲۴ این سازمان اعلام کنند.

کد مطلب 4212057

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