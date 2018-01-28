۶۸۳ واحد متخلف کالای قاچاق در مازندران شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محمدپور عمران با اشاره به کشف ۲۲ میلیارد ریال کالای قاچاق سالجاری در استان اظهار داشت: طی این مدت از هفت هزار و ۸۴۰ واحد صنفی، انبار و ... در حوزه قاچاق کالا بازرسی که تعداد ۶۸۵ واحد متخلف شناسایی شده اند.
وی کالاهای مکشوفه را شامل مواد آرایشی و بهداشتی ، دخانی ، غذایی، لوازم خانگی و موبایل ، طلا و جواهر ، برنج ، خوراک دام، لوازم التحریر اعلام و تصریح کرد: در طی همین مدت بیش از ۴۰ کلاس و همایش آموزشی برای آشنایی اصناف و بازرسان با حوزه قاچاق کالا برگزار شده است.
وی در پایان یادآور شد: شهروندان عزیز می توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف اعم از گرانفروشی، کالای قاچاق، کم فروشی، عدم درج قیمت و... موارد را به سامانه ۱۲۴ این سازمان اعلام کنند.
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