ساماندهی امور جوانان نیازمند تدوین استراتژی و برنامه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل استانداری سومین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان با حضور محمدابراهیم الهی تبار معاون سیاسی و امنیتی استاندار کرمانشاه در سالن تدبیر استانداری برگزار شد.

الهی تبار با تاکید بر پرهیز از انجام برنامه های نمایشی و فاقد نتیجه گفت: برای ساماندهی امور جوانان نیازمند تدوین استراتژی و برنامه های عملیاتی و کاربردی براساس یکسری مطالعات علمی و میدانی هستیم.

وی افزود: جامعه هدف ما جمعیتی بیش از۵۰۰هزار نفر از جوانان استان است که مسائل آنها دغدغه همه ماست به همین خاطر باید سیاست و راهبردی مشخص داشته باشیم و با برنامه ریزی و هدف گذاری نقش دستگاهها را مشخص کنیم تا با شفاف سازی تکالیف دستگاه های اجرایی امور جوانان را ساماندهی کنیم.

الهی تبار با اشاره به نقش پررنگ جوانان در عرصه های مختلف گفت: هرتحول مهمی که در کشور اتفاق می افتد قطعا نقش جوانان درآن پررنگ بوده است این جوانان بودند که با مشارکت گسترده در مبارزه با رژیم پهلوی، انقلاب اسلامی را به پیروزی رساندند و در هشت سال دفاع مقدس با رشادتهایشان حماسه ها آفریدند.

وی افزود: در همه انتخاباتها این جوانان هستند که شور و نشاط می آفرینند و اگر حضور جوانان کمرنگ باشد مشارکت خوبی شکل نخواهد گرفت.