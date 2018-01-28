جشنواره تئاتر فجر ۳۶ به روز پایانی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، سی و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر امروز یکشنبه هشتم بهمن به آخرین روز اجراهای خود رسید و فردا دوشنبه نهم بهمن مراسم اختتامیه این دوره از جشنواره برگزار می شود.
نمایشهای صحنهای
تالار وحدت ساعت ۲۱ میزبان آخرین اجرای «ملانکولی» از فرانسه به کارگردانی فیلیپ کن است.
آرش دادگر نیز با سومین روز اجرای خود در کارگاه دکور تالار وحدت، ساعت ۱۸ و ۲۱ به کار «اسب» در جشنواره پایان میدهد.
سالن اصلی تئاتر شهر پس از گذراندن یک روز آمادهسازی دکور نمایش مریم کاظمی امشب ساعت ۱۹ میزبان مخاطبان اجرای «خسیس» است.
«افسانه ببر» کاری از صدرالدین زاهد به با دو اجرای ساعت ۱۸ و ۲۰:۳۰ در تالار چهارسو اجرا میشود.
«هفت روز از تیر ۶۰» کاری از کامران شهلایی و محمد لارتی ساعت ۱۶ و ۱۸:۳۰ در تالار سایه روی صحنه میرود.
«شرقی غمگین» نوشته سجاد افشاریان و به کارگردانی سعید زارعی که در اجرای عمومی با استقبال مخاطبان مواجه شد، به مدت ۷۰ دقیقه در دو سانس ۱۶:۳۰ و ۱۹ در تالار قشقایی اجرا میشود.
«دشمن مردم» کاری از سینا راستگو ساعت ۱۶ و ۱۸ در تالار مولوی به صحنه میرود.
«۱۰۰%» مرتضی اسماعیل کاشی که پیش از آغاز جشنواره اجرای عمومیاش به پایان رسید ساعت ۱۷ و ۲۰ در سالن ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر اجرا میشود.
«شاه اسماعیل» حسین نوشیر نیز در ساعت ۱۸ و ۲۱ در سالن سمندریان میزبان تاشاگران است.
«خط آبی» کاری از یونان به آنتونیس کوتروپیس ساعت ۱۷ و ۲۰ در دومین روز اجرایش در تالار حافظ به صحنه میرود.
سالن انتظامی خانه هنرمندان ساعت ۱۷:۳۰ و ۱۹:۳۰ میزبان «تنهایی مفرد من» کاری از پیمان محمدی میآبادی از شمیرانات است.
«میر مُهَنا» کاری از سیروس کهوری نژاد نیز در روز پایانی جشنواره، ساعت ۱۷ و ۱۹ در تماشاخانه سرو اجرا میشود.
تمرین-اجرا
احسان همت در کاری مشترک با بلژیک به نام «جادویت میکنم» آخرین تمرین-اجرای جشنواره سیوششم را به صحنه میبرد. این نمایش ساعت ۱۱ و ۱۵ در تئاتر آفتاب اجرا میشود.این اثر جستجویی در خلق کورئوگرافی با ایده محدود کردن حرکت است.
بخش خارج از صحنه
خانهبهدوشان فرانسوی اجرای «منزل به منزل» پس از ۱۰ روز اجرای مداوم بالاخره در روز یازدهم به سرمنزل رسیدند و امروز ساعت ۱۰، در باغ کتاب تهران نمایش «منزل خودتونه» را اجرا میکنند. این نمایش طی ورک شاپی که با حضور دانشجویان رشته های هنری مختلف در این چندروز برگزار شد، تولید شده است.
«ریموت تهران» نیز که قرار بود امروز به اجرای خود پایان دهد، به دلیل استقبال بالای مخاطبان، فردا برای دو سانس ۱۰ و ۱۴ تمدید شد .
نمایش «اِن اِی» تنها اثر حوزه کاربردی بخش خارج از صحنه است که در روز آخر جشنواره اجرا میشود. این نمایش به کارگردانی میثم کرمی ساعت ۱۶ در محوطه خانه هنرمندان و ۱۸:۳۰ در محوطه تئاترشهر میزبان مخاطبان است.
«گردهمایی والدین» نیز امشب ساعت ۲۰:۳۰ در عمارت روبرو به اجرای شش شب خود پایان میدهد.
نمایش «نرگس» کاری از حسین توازنیزاده هم امروز ساعت ۱۴ و ۱۶، پس از یک هفته اجرا، در خانهای قدیمی به آدرس خیابان انقلاب، بین تقاطع حافظ و میدان فردوسی، روبهروی دانشگاه جامع علمی کاربردی، پلاک ۸۷۲ به اتمام میرسد.
محوطه تئاتر شهر از ساعت ۱۶:۳۰ میزبان نمایشهای «چهارراه» گلرخ نفیسی، «موسیای آسیایی» کاری از حامد مهریزیزاده از یزد و «کتو» کاری از آندریا نوشاد است. «چای تلخپهلو» کاری از حامد مهریزی زاده و ستار وزیری یزدی از یزد، ساعت ۱۱ در باغ کتاب اجرا میشود. عمارت روبرو نیز ساعت ۱۶ با نمایش «نادیدنی یا هرطور شما دوست دارید» میزبان مخاطبان است.
اختتامیه سی و ششمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر، به دبیری فرهاد مهندسپور فردا نهم بهمنماه، ساعت ۱۸:۳۰ در تالار وحدت برگزار میشود.
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