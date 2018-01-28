به گزارش خبرنگار مهر، بارش برف مطابق پیشآگاهیهای جوی از روز پنجشنبه هفته گذشته آغاز شد و تا پاسی از صبح روز یکشنبه ادامه داشت.
با توقف بارش برف، هواشناسی استان حاکم شدن هوای سرد و یخبندان را پیشبینی کرده بطوریکه گفته میشود دمای هوا به منفی ۲۲ درجه زیر صفر خواهد رسید.
مدیرکل هواشناسی استان اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در چند روز گذشته بیشترین میزان بارش برف با ۷۴ سانتیمتر در روستای آلوارس از توابع سرعین، ۴۲ سانتیمتر در بلقیس از توابع نمین و ۳۵ سانتیمتر در کورائیم اردبیل به ثبت رسیده است.
علی دولتی مهر تصریح کرد: بارش شهرها نیز به ترتیب شامل شهرستان نیر با ۳۵ سانتیمتر، سرعین با ۲۸ سانتیمتر، مشگین شهر با ۲۷ سانتیمتر، اردبیل با ۲۲ سانتیمتر، بیله سوار و گرمی با ۱۰ سانتیمتر، فرودگاه اردبیل با پنج سانتیمتر، نمین با چهار سانتیمتر، کوثر با سه سانتیمتر و خلخال با ۱۳ سانتیمتر است.
وی افزود: میزان باران باریده در شهرها نیز شامل پارسآباد با ۱۳.۳ میلیمتر، بیله سوار با ۳۲.۳ میلیمتر، گرمی با ۱۰.۷ میلیمتر، مشگین شهر با ۲۱.۲ میلیمتر، سرعین با ۱۶.۶ میلیمتر، نیر با ۱۹.۹ میلیمتر، اردبیل با ۸.۹ میلیمتر، فرودگاه اردبیل با ۳.۹ میلیمتر، نمین با ۶.۴ میلیمتر، فیروزآباد کوثر با دو میلیمتر و خلخال با ۸.۲ میلیمتر است.
وی تأکید کرد: با توقف بارش، به تدریج سامانه بارشی از عصر امروز از منطقه خارج شده و در ادامه سرما و یخبندان حاکم خواهد شد.
مدیرکل هواشناسی استان متذکر شد: در مناطق مرکزی و جنوبی تا صبح دوشنبه دمای هوا به ۱۸ الی ۲۲ درجه زیر صفر خواهد رسید و در شمال استان نیز به هشت تا ۱۰ درجه زیر صفر کاهش مییابد.
به گفته دولتی مهر در جادهها وزش باد و کولاک پیشبینیشده و ضروری است رانندگان از سفرهای غیرضروری پرهیز کنند.
وی تأکید کرد: به دلیل اینکه هوای سرد نیمی از مساحت کشور را در برگرفته انتظار میرود شهروندان در مصرف گاز صرفهجویی لازم را داشته باشند.
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