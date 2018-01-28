اخراج نیروهای ائتلاف عربی از جنوب یمن را خواستار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «حسن باعوم» یکی از رهبران جریان های جنوبی یمن از شهروندان یمنی ساکن استان های جنوبی این کشور خواسته است تمام توان خود را برای مقابله با اشغالگران خارجی به کار ببندند.

وی که نیروهای ائتلاف عربی به سرکردگی عربستان در یمن را نیروهای اشغالگر می نامد تأکید کرده که اخراج آنها از یمن در مسیر حل بحران ها و مشکلات داخلی یمن خواهد بود و از افزایش بحران ها در آینده هم جلوگیری خواهد کرد.

باعوم که رئیس شورای جنبش جنوبی یمن است در بیانه ای از همه جریان های جنوبی هم خواسته پیمانی را امضا کنند تا بر اساس آن تحت هیچ شرایطی از خشونت استفاده نشود. وی گفت: مردم باید بر پایه های اصلی مشکلات در یمن تمرکز کنند و به سوی درگیری های مسلحانه جاری در این کشور سوق داده نشوند.

وی از جریان های سیاسی و اجتماعی در داخل یمن هم خواست تا وارد گفتگوهایی مستقیم شده و کانال های ارتباطی میان خود ایجاد کنند. در نوامبر گذشته هم ضمن مخالفت با هرگونه اشغال جنوب یمن به وسیله جریان های خارجی بر لزوم آشتی ملی سراسری در یمن و احترام به اصول میهن پرستی و استقلال، آزادی و حاکمیت یمن تأکید کرده بود.

این اظهار نظر در حالی مطرح می شود که تنش ها میان جریان های جنوبی یمن تحت حمایت امارات و جریان وابسته به عربستان که از «عبدربه منصور هادی» رئیس جمهوری مستعفی یمن حمایت می کند در عدن بالا گرفته است.