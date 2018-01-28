دغدغه‌ شورای فنی کشتی برای انتخاب سرمربی/ خادم اصرار زیادی نداشت

ابراهیم جوادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به سال حساس و پرکاری که با توجه به رویدادهایی نظیر بازیهای آسیایی جاکارتا و سپس جهانی مجارستان پیش رو داریم دغدغه ها برای تعیین هرچه سریعتر سرمربی تیم ملی کشتی آزاد منطقی است.

وی افزود: در جلسه‌ای قبلی تصمیم به سپردن امور فنی به رسول خادم گرفتیم تا با توجه به دغدغه های اجرایی وی، در این فرصت زمانی برای انتخاب یک سرمربی واجد الشرایط با بررسی‌ گزینه‌های تصمیم گیری کنیم.

دارنده چهار مدال طلای قهرمانی جهان ادامه داد: قطعا هرچه زودتر تکلیف سرمربی تیم ملی روشن شود، او می‌تواند برای مسابقات پیش‌رو برنامه‌ریزی بهتری کند و با توجه به اهمیت تجهیز و آماده سازی برای بازیهای آسیایی جاکارتا و جهانی مجارستان باید این موضوع هر چه زودتر مشخص شود.

عضو شورای فنی تیم‌های ملی کشتی آزاد در پاسخ به این سؤال که به نظر می‌رسد رسول خام با سپردن امور فدارسیون به بنی‌تمیم چراغ سبزی به اعضای شورا برای حضور تمام وقت در رأس امور فنی داده، گفت: تا برگزاری نشست شورای فنی نمی توانم در این زمینه اظهار نظر کنم اما خادم در نشست قبلی نیز اصراری بر انتخاب خود نداشت.

وی در پایان خاطرنشان کرد:‌ انتخاب سرمربی تیم ملی کشتی آزاد، کار پیچده و در واقع اصل مدیریت مناسب تیم است. البته هر فردی هم بیاید باید در چارچوب فرآیند انتخاب تیم های ملی و زیر نظر شورای فنی کار کند. به هر حال ما در اولین فرصت سرمربی واجد شرایط را با نظر جمعی انتخاب می کنیم.