محور قم-تهران باز شد/آغاز عملیات تخلیه خودروها

سرهنگ حامد محمودی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر ماشین برف روب آزادراه قم به تهران را باز کرده است.

وی افزود: ماموران انتظامی و پلیس راه در حال کمک رسانی به مردم برای کشاندن خودروهای آن ها به خارج از برف ها هستند.

رییس پلیس راه غرب استان تهران گفت: در محور تهران- قم گاردریل ها برداشته شده و تخلیه خودروها آغاز شده است.

بر اساس این گزارش، پیش از این اعلام شده بود، ادارات استان تهران با ۲ ساعت تاخیر کار خود را آغاز کردند.

بارش برف شدید در استان تهران سبب در راه ماندن خودروها در آزادراه تهران-کرج و تهران- قم شده بود.