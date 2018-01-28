مدارس سری بعدازظهر برخی شهرهای اردبیل تعطیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، با ورود سامانه بارشی از روز پنج‌شنبه هوای سرد در اردبیل حاکم بوده و به مدت سه روز متوالی بارش برف تجربه شده است.

اغلب دانش آموزان اردبیلی که در روزهای پنج‌شنبه و جمعه در تعطیلات پایان هفته بودند، در روزهای شنبه و یکشنبه نیز در کلاس درس حاضر نشدند.

با وجود توقف بارش برف به دلیل تداوم هوای سرد آموزش‌وپرورش استان مدارس سری بعدازظهر برخی شهرها را در روز یکشنبه هشتم بهمن‌ماه تعطیل اعلام کرده است.

بر اساس اطلاعیه صادره در روز یکشنبه هشتم بهمن‌ماه در اردبیل، نمین، مشگین شهر، خلخال و هیر تمامی مقاطع تحصیلی در سری بعدازظهر تعطیل است.