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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۰۹

معاون حمل ‌و نقل و ترافیک شهردار کرمان خبر داد:

نبود زیرساخت مناسب برای پارک خودروهای سنگین در ورودی‌های کرمان

نبود زیرساخت مناسب برای پارک خودروهای سنگین در ورودی‌های کرمان

کرمان - معاون حمل ‌و نقل و ترافیک شهردار کرمان از نبود زیرساخت مناسب برای پارک خودروهای سنگین در ورودی‌های شهر کرمان انتقاد کرد.

سید محمد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ورود کامیون‌ها به شهر کرمان اظهار کرد: ورود کامیون‌ها به شهر ممنوع است و زیرساخت‌های شهر را از بین می‌برد، اما متأسفانه هنوز نتوانسته‌ایم در ورودی‌های شهر زیرساخت مناسب برای پارک خودروهای سنگین ایجاد کنیم.

افزود: زمین‌هایی برای این منظور در ورودی‌های شهر در اختیار شهرداری گذاشته شد، اما زمین‌ها مشکل معارض داشتند و نتوانستیم زیرساخت لازم را فراهم کنیم.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار کرمان تصریح کرد: البته خودروهای سنگین باید در پارکینگ اداره‌کل حمل‌ونقل و پایانه که در جاده‌ تهران است، پارک کنند، اما برای سهولت رانندگان خودروهای سنگین، قرار شد در ورودی‌های شهر پارکینگ‌هایی ساخته شود که متأسفانه پیگیری‌ها همچنان بی‌نتیجه مانده است.

موسوی افزود: همچنین علیرغم پیگیری که برای جلوگیری از ورود کامیون‌ها به شهر شد، اما متأسفانه اتفاقی نیفتاد و پلیس راهور به‌خوبی همکاری نکرد.

کد مطلب 4212094

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