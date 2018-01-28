الهام فخاری به نشانه اعتراض صحن شورا را ترک کرد

الهام فخاری در صحن شورا با بیان اینکه این مصوبه عین تبعیض است، چرا فراخوان عمومی نکردید، گفت: شتابزدگی در این طرح ممکن است پیامدهایی داشته باشد.

وی ادامه داد: درست است که طرح قبلی درست نیست اما دلیل نمی شود بدون تشکیل کمیته نرخ بگذاریم.

فخاری با بیان اینکه این موضوع هنوز برای برخی کمیسیون ها روشن نیست و پیامدهای آن فراتر از ترافیک خواهد بود گفت: نهادهای دانشگاهی و مدنی مخالف طرح هستند چرا که این طرح پیامدهای اجتماعی و سیاسی دارد. حتی ما به عنوان اعضای شورای شهر نمی دانیم موضوع چیست.

به گفته فخاری وقتی سهمیه رایگان نهادهای دولتی مثل قبل برقرار است این چه عدالتی است؟