الهام فخاری به نشانه اعتراض صحن شورا را ترک کرد

الهام فخاری در صحن شورا با بیان اینکه این مصوبه عین تبعیض است، چرا فراخوان عمومی نکردید، گفت: شتابزدگی در این طرح ممکن است پیامدهایی داشته باشد.
وی ادامه داد: درست است که طرح قبلی درست نیست اما دلیل نمی شود بدون تشکیل کمیته نرخ بگذاریم.
فخاری با بیان اینکه این موضوع هنوز برای برخی کمیسیون ها روشن نیست و پیامدهای آن فراتر از ترافیک خواهد بود گفت: نهادهای دانشگاهی و مدنی مخالف طرح هستند چرا که این طرح پیامدهای اجتماعی و سیاسی دارد. حتی ما به عنوان اعضای شورای شهر نمی دانیم موضوع چیست.
به گفته فخاری وقتی سهمیه رایگان نهادهای دولتی مثل قبل برقرار است این چه عدالتی است؟
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