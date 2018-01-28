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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۲۲

الهام فخاری به نشانه اعتراض صحن شورا را ترک کرد

الهام فخاری به نشانه اعتراض صحن شورا را ترک کرد

الهام فخاری پس از رای به کلیات طرح تعیین نرخ عوارض تردد وسایل نقلیه در محدوده مرکزی شهر صحن شورای شهر را ترک کرد.

الهام فخاری در صحن شورا با بیان اینکه این مصوبه عین تبعیض است، چرا فراخوان عمومی نکردید، گفت: شتابزدگی در این طرح ممکن است پیامدهایی داشته باشد.

وی ادامه داد: درست است که طرح قبلی درست نیست اما دلیل نمی شود بدون تشکیل کمیته نرخ بگذاریم.

فخاری با بیان اینکه این موضوع هنوز برای برخی کمیسیون ها روشن نیست و پیامدهای آن فراتر از ترافیک خواهد بود گفت: نهادهای دانشگاهی و مدنی مخالف طرح هستند چرا که این طرح پیامدهای اجتماعی و سیاسی دارد. حتی ما به عنوان اعضای شورای شهر نمی دانیم موضوع چیست.

به گفته فخاری وقتی سهمیه رایگان نهادهای دولتی مثل قبل برقرار است این چه عدالتی است؟

کد مطلب 4212102
نورا حسینی

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