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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۱۴

در پی درگذشت حجت الاسلام نظرپور صادر شد؛

پیام تسلیت رئیس دبیرخانه کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی

پیام تسلیت رئیس دبیرخانه کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی

عطاالله رفیعی آتانی رئیس دبیرخانه و دبیر علمی کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی در پی درگذشت ناگهانی حجت الاسلام محمد تقی نظرپور، استاد اقتصاد اسلامی دانشگاه مفید، پیامی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عطاالله رفیعی آتانی رئیس دبیرخانه و دبیر علمی کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی در پی درگذشت ناگهانی حجت الاسلام محمد تقی نظرپور، استاد اقتصاد اسلامی دانشگاه مفید، پیامی صادر کرد.

انا لله و انا الیه راجعون

رحلت ناگهانی دانشمند گرانمایه جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدتقی نظرپور را به حضرت ولیعصر(عج) و نائب برحقش، مراجع بزرگوار، حوزه های علمیه، دانشگاهیان، دوستان و شاگردان و خانواده محترم تسلیت عرض می کنیم.

بی گمان اسلام عزیز و جامعه اسلامی یکی از بهترین فرزندان خود را از دست داد. نظرپور عزیز ما به عنوان صاحب نظری برجسته در اقتصاد اسلامی در حالی که از یک نشست علمی در بارگاه رضوی راهی شرکت در یک نشست علمی دیگر در حرم علوی بود به حریم امن الهی باریافت. طوبی له و حسن ماب. این پایان پررمز و راز نشانگر مبدا و مسیر و مقصد سراسر نور این عالم بزرگ بود. فقدان او را تنها لطف و رحمت حق می تواند جبران کند.

هم اینک راه و مقصد نورانی تولید و ترویج علوم انسانی اسلامی – راه ناتمام این استاد عزیز – در پیش روی ماست تا فرصت باقی است باید مغتنم شمرد.

عطاالله رفیعی آتانی
رئیس دبیرخانه و دبیر علمی کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی

کد مطلب 4212110

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