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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۲۴

دعوت هاشمی از اعضای شورای شهر برای استفاده از حمل و نقل عمومی

دعوت هاشمی از اعضای شورای شهر برای استفاده از حمل و نقل عمومی

رئیس شورای شهر تهران گفت: در محدوده طرح ترافیک، حمل و نقل عمومی کافی است و نیازی نیست اعضای شورا با اتومبیل به شورا بیایند.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که با بارش برف، ایستگاه‌های مترو از ازدحام، امکان خدمات‌رسانی صحیح ندارند و بیشتر تاکسی‌های تهران غیب شده‌اند، محسن هاشمی پس از استماع سخنان محسن پورسید آقایی در دفاع از طرح جدید ترافیک گفت: در همه دنیا اول حمل و نقل را افزایش داده و بعد محدودیت ایجاد می‌کنند.

وی افزود: خوشبختانه در محدوده طرح ۴۰ ایستگاه مترو و ۷۰ ایستگاه بی‌آرتی داریم و هر ۵۰۰ مترمربع، یک ایستگاه مترو و اتوبوس است. مردم به خاطر سلامتی خود باید راه بروند و از همه می‌خواهم به طرح ترافیک احترام بگذارند؛ به خصوص اعضای شورا که لازم نیست با ماشین به شورا بیایند.

کد مطلب 4212117
نورا حسینی

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