ادامه روند کاهشی دما/احتمال سرمازدگی محصولات کشاورزی وجود دارد

مریم سلاجقه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشه های هواشناسی روز یکشنبه افزایش ابر و بارشهای پراکنده در برخی نقاط استان پیش بینی می شود.

وی با اشاره به اینکه از اواخر وقت روز یکشنبه روند کاهش دما در استان ادامه خواهد یافت، افزود: روزهای یکشنبه و دوشنبه در شرق و شمال استان وزش باد نسبتاً شدید و گرد و خاک رخ می دهد.

سلاجقه با بیان اینکه روز سه شنبه جوی پایدار در استان حاکم خواهد بود، گفت: تا روز چهارشنبه افزایش ابر پدیده دیگری است که در سطح استان شاهد هستیم.

کارشناس مرکز پیش بینی هواشناسی استان کرمان بیان کرد: بارش خفیف برف نیز در ارتفاعات شمالی دور از انتظار نیست تا پایان هفته دما نیز روند کاهشی را دارد.

وی با اشاره به اینکه کاهش دما در روز دوشنبه محسوس و جهت باد غالب جنوب غربی است، تاکید کرد: کشاوزان تمهیدات لازم برای جلوگیری از سرمازدگی محصولاتشان را بکار گیرند.

وی گفت: همچنین گلخانه داران قبل از نیمه شب حتما با حوصله تمامی منافذ گلخانه را چک و مسدود کنند. همچنین سیستم گرم کننده از جمله مشعل ها مسیر سوخت رسانی و خروج دود را چک کنند.

سلاجقه اظهار کرد: با توجه به شرایط دمایی به سالن های پرورش طیور و تولیدکنندگان قارچ درمناطق مختلف استان توصیه می شود اقدامات لازم جهت کنترل دمای فضای گلخانه وسالن های تولید را به عمل آورند.

• کنترل دمای انبارهای محصولات انباری و نهاده های کشاورزی با دقت انجام گیرد.

• با توجه به دمای پایین شبانه، نسبت به جمع آوری کود از واحدهای دامداری اقدام گردد