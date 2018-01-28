شرایط ارتباط با سینماگران سخت شد/ دردسر تازه برای اهالی رسانه

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی ۵ روز دیگر سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر در سینماهایی در سراسر کشور آغاز می شود که امسال یکی از مناقشات آن محل میزبانی از اهالی رسانه و منتقدان سینمایی بوده است.

برج میلاد که در چند سال گذشته به عنوان کاخ رسانه میزبان اهالی رسانه، منتقدان و اهالی سینما بود از گزینه های ایده آل اهالی رسانه نبود و همواره انتقادهایی به آن می شد و دست اندرکاران رسانه ها خواستار تغییر محل کاخ رسانه بودند. این اعتراضات باعث شد که دست اندرکاران سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر تصمیم بگیرند که امسال جای دیگری میزبان رسانه ها باشد و البته در میان مساله ای که بدان سرپوش گذاشته می شد مسایل مالی بین دبیرخانه جشنواره و مسئولان شهرداری بود و شنیده می شد تسویه نشدن مبالغ قراردادها باعث نارضایتی مسئولان برج میلاد بوده است.

مسئولان جشنواره ملی فیلم فجر با مانور دادن بر اعتراض اهالی رسانه نسبت به برج میلاد، امسال کاخ رسانه را از برج میلاد به پردیس ملت منتقل کردند ولی این انتقال در حالی اتفاق افتاد که هیچ جلسه مشورتی با اهالی رسانه برگزار نشد و تنها از برخی اهالی رسانه شنیده شد که از آنها پرسیده اند که آیا با گزینه پردیس ملت موافق هستند یا خیر؟ این نظرخواهی که به شکل غیرشفاف انجام گرفت و از تعداد قابل توجهی اهالی رسانه سوالی پرسیده نشد منجر به تغییر مکان کاخ رسانه جشنواره ملی فجر از برج میلاد به پردیس ملت شد؛ امری که بارها مورد اعتراض اهالی رسانه قرار گرفت و این ابهام را پررنگ کرد که مشورت چگونه و با چه کسانی انجام گرفته است.

از آنجا که در سال های گذشته دست اندرکاران رسانه موافق میزبانی برج میلاد نبودند و گزینه ای که بیشتر مورد توافق آنها بود پردیس چارسو بود، انتساب انتخاب پردیس ملت بر اساس نظر اهالی رسانه باز این سوال را مطرح کرد که پردیس ملت را چه کسانی مورد تایید قرار داده بودند؟

حال در جدیدترین تصمیمات مسئولان جشنواره اعلام شده است که اهالی سینما فیلم ها را در باغ کتاب تماشا می کنند و تنها عوامل اصلی فیلم های حاضر در جشنواره امکان حضور در پردیس ملت را آن هم تنها در سانس نمایش فیلم خودشان دارند. با این حساب دیگر پردیس ملت صرفا سینمایی برای تماشای فیلم به شکل دورهمی اهالی رسانه خواهد بود.

در همین رابطه روزنامه فرهیختگان در گفتگو با سیمون سیمونیان مدیر دبیرخانه سی‌وششمین جشنواره ملی فیلم فجر آورده است: «پردیس ملت فقط به خبرنگاران، اهالی رسانه و منتقدان اختصاص دارد و عوامل فیلم فقط در روز اکران فیلم و برای حضور در جلسه پرسش و پاسخ در پردیس سینمایی ملت حضور خواهند داشت.»

بر اساس گزارش این روزنامه، سیمونیان همچنین گفت: «امسال عوامل فیلم در پردیس باغ کتاب حضور خواهند داشت و برای هیچ خبرنگاری در این پردیس سینمایی کارتی صادر نخواهد شد.»

این تصمیم از شب گذشته ۷ بهمن حرکتی را بین اهالی رسانه شکل داده که با نگارش نامه ای به عباس صالحی وزیر ارشاد اعتراض خود را نسبت به این تصمیم ها اعلام کرده اند. این اعتراض بسیار دیرهنگام که به نظر نمی رسد تاثیری در تصمیمات جشنواره ملی فیلم فجر داشته باشد صرفا می تواند این موضوع را ثبت کند که مدیران سینمایی کشور و به ویژه دست اندرکاران جشنواره ملی فیلم فجر و آنهایی که باید مشاوره هایی درست در حوزه رسانه ها بدهند وظایف خود را با چه کیفیتی به انجام می رسانند.

در هر حال در صورت جداسازی سینماگران از اهالی رسانه امکان تولید محتوای روزانه برای برنامه های صدا و سیما، خبرگزاری ها و سایت ها و کانال های سینمایی دشوارتر می شود و این مساله باعث از رونق افتادن جشنواره ملی فیلم فجر خواهد شد؛ رویدادی که با قاطعیت می توان آن را مهم ترین رویداد فرهنگی کشور آنهم در دهه فجر انقلاب دانست.

از سوی دیگر اگر قرارست خبرنگاران و عکاسان و فیلمبرداران برای تهیه گزارش و گفتگو و خبر به باغ کتاب بروند پس چه لزومی برای این جداسازی وجود داشت و آیا ایجاد دردسر مضاعف و سخت تر کردن شرایط کاری آنها سیاست قابل دفاعی است؟

حال باید دید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در قبال اعتراض تعدادی از اهالی رسانه چه واکنشی به خرج می دهد و در این فرصت کم آیا امکان تغییر و تحول وجود دارد؟ البته در صورتی که در سال جاری این نامه هیچ تاثیری هم نداشته باشد می تواند حداقل نشان از این باشد که اهالی رسانه نسبت به امری که روند کاری آنها را تحت الشعاع قرار می دهد واکنش داشته اند و همچنین مسئولانی که در گزارش های خود به مدیران بالاسری از رضایت کامل مخاطبان خبر می دهند نتوانند این اعتراض را نادیده بگیرند.