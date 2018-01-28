بازگشایی محور قم-تهران و کرج-تهران ؛ ۲ تا ۴ ساعت دیگر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، عبدالهاشم حسن نیا، معاون راهداری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با اشاره به تلاش این سازمان برای بازگشایی محور قم- تهران و کرج- تهران، از بازگشایی مسیرهای یاد شده طی ۲ و ۴ ساعت آینده خبر داد و گفت: اتوبان تهران- کرج روزانه بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تردد دارد که در این مسیرها باید حتما ترددکنندگان با اتومبیل، زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.

وی آخرین وضعیت راه‌های کشور را به ویژه راه‌هایی که منتهی به شهر تهران می‌شوند و در مسیرهای پرتردد همچون قم- تهران و کرج- تهران را تشریح کرد.

حسن‌نیا گفت: برف و کولاک دیروز اولین انسداد را در محور قزوین-زنجان ایجاد کرد و بر اساس گزارش‌ها، کولاک آن محور با سرعت ۸۰ کیلومتر بر ساعت و بی‌سابقه بود. همچنین، سرعت باد در مسیر قزوین-رشت نیز ۶۰ کیلومتر بر ساعت بود که به دلیل عدم دید کافی و عدم ایمنی جاده و رانندگان نیز آن مسیر، شب گذشته بسته شد.

معاون راهداری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ادامه داد: شب گذشته، بارش برف موجب شد تا اتومبیل‌هایی که از سمت تهران به کرج در حرکت بودند و با اتومبیل هایی درون شهری کرج تداخل پیدا کند و همین امر سبب انسداد در جاده های مسیر فوق شد که تداوم بارش برف و کولاک وضعیت موجب استمرار وضعیت انسداد تا هم اکنون است.

وی از واژگونی یک تریلی در زیرپل فردیس خبر داد و گفت: واژگونی تریلی در محور کرج به انسداد جاده فوق ختم شد که موجب اختلال در حرکت سایر اتومبیل ها در این مسیر شد و در نهایت متعاقب آن همکاران ما مسیر را باز کرده و با نمک پاشی در سطح جاده مسیر گشوده شد.

حسن نیا افزود: پیش‌بینی ما این است که مسیر تهران-کرج و بالعکس بیش از ۴ ساعت به طول می‌انجامد تا به حالت عادی بازگردد.

معاون راهداری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای همچنین گفت: از زمان بارش برف تاکنون در مسیر تهران- قم مشکلی نداشتیم اما از سمت قم به تهران در کیلومتر ۴۰ حدود ۶ کیلومتر ترافیک سنگین در دو راهی حسن‌آباد داشتیم که هم اکنون همکاران کمک می‌کنند تا اتومبیل‌ها را کنار بکشند. با فعالیت‌هایی که همکاران راهداری در این مسیر انجام می دهند پیش‌بینی می‌کنیم تا این مسیر به رغم بارش برف تا ۲ ساعت دیگر بازگشایی شود.

وی همچنین از ابلاغ مواردی به مدیران استانی از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای خبر داد و گفت: مدیران راهداری در هفته گذشته در جریان بودند که از شنبه برف و یخبندان دارند و آمادگی در این زمینه وجود داشت. چالش عمده‌ای که وجود دارد، نبستن زنجیرچرخ توسط کاربرانی است که در جاده تردد می‌کنند. اتوبان تهران- کرج روزانه بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تردد دارد که در این مسیرها باید حتما ترددکنندگان با اتومبیل، زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.