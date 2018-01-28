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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۳۱

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان:

۱۲۶۰ واحد تولیدی سمنان برای دریافت تسهیلات رونق تولید معرفی شدند

۱۲۶۰ واحد تولیدی سمنان برای دریافت تسهیلات رونق تولید معرفی شدند

سمنان - رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: یک هزار و ۲۶۵ واحد تولیدی در استان، برای دریافت تسهیلات ویژه رونق و رفع موانع تولید به بانک‌های عامل معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اسودی در نود و پنجمین نشست کمیته رفع موانع تولید که صبح یکشنبه در استانداری سمنان برگزار شد، ضمن بیان اینکه یک هزار و ۲۶۵ واحد تولیدی استان برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی شدند، تأکید کرد: این واحدها قرار است بیش از ۹۹۰ میلیارد تومان تسهیلات را دریافت کنند که سهمیه استان در حوزه بهین یاب محسوب می‌شود.

وی افزود: با اعطای این تسهیلات به واحدهای تولیدی در بخش‌های کشاورزی، دامداری و صنعتی معدنی و گردشگری برای شش هزار و ۴۰۰نفر در سطح استان سمنان اشتغال‌زایی خواهد شد.

دبیر کارگروه رفع موانع تولید استان سمنان گفت: از مجموع تسهیلات پرداخت‌شده به ۵۹۸ واحد تولیدی استان، ۵۷۱ مورد مربوط به  تسهیلات سرمایه در گردش، ۲۳ مورد طرح نیمه‌تمام و چهار مورد نیز بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی است.

اسودی با اشاره به ثبت‌نام  بیش از دو هزار واحد تولیدی استان سمنان برای دریافت تسهیلات در سامانه بهین یاب افزود: ۱۰۹ واحد تولیدی صنعتی و ۴۸۹ واحد کشاورزی در سال جاری به ارزش سه هزار و ۳۲۶ میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید دریافت کرده‌اند.

وی افزود: ضمن اشاره به اجرایی شدن ۵۵درصد مصوبات کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان و ۴۵درصد مصوبات در دست اجرا است و دستگاه‌های عضو در اجرایی شدن مصوبات تسریع و همکاری کنند.

کد مطلب 4212134

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