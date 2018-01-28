سال آینده، یارانه نیازمندان ۷ هزارمیلیارد تومان افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر نوبخت، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه ۹۷ گفت: مجلس بعد از شنیدن بیانات مخالفان و موافقان در مرحله یک تصمیم قرار گرفته است. این تصمیم قطعا بر پایه شاخصی خواهد بود که متناسب با تصمیم مجلس انتخاب شود. تصمیم مجلس رای دادن یا ندادن به کلیات لایحه بودجه است. قرار نیست مجلس الان درباره بودجه سال ۹۷ تایید یا عدم تاییدی داشته باشد بلکه فقط کلیات مطرح است.

وی افزود: موضوع مجلس بودجه است که باید ببینیم توقعات ما را برآورده می کند یا نه؟ قرار نیست این بودجه به همه مشکلات کشور پاسخ مثبت در طول یک سال بدهد. بودجه یک پیش بینی از درآمد ها و سیاست ها، اهداف و مصارفی که هزینه می شود و می تواند ما را به اهدافی که داریم نائل کند. اگر نماینده ای نسبت به پیش بینی ها تردید دارد یا درباره اهداف و برنامه های این لایحه اعتراض دارد و آن را راه تحقق برنامه ششم نمی داند به این لایحه رای ندهد.

سخنگوی دولت ادامه داد: اگر سیاست مورد نظر بودجه سیاست اقتصاد مقاومتی و اهداف برنامه ششم بود هیچ حجتی نداریم به جز آنکه به کلیات لایحه بودجه رای مثبت دهیم.

نوبخت گفت: آنچه در لایحه دولت آمد و آنچه در کمیسیون تلفیق مطرح شد منبع واقع بینانه و قابل دستیابی است. کسانی که می خواهند درباره تحقق درآمدها رای بدهند بدانند که این رقم پیش بینی شده برای درآمدها قابل تحقق است.

وی گفت: سال گذشته گفتم درآمد حاصل از نفت دلار است الان به طور متوسط همین رقم محقق شد و دولت می گوید برای سال آینده با دلار برای هر بشکه از نفت می توانیم قیمت گذاری واقع بینانه ای داشته باشیم و کمیسیون تلفیق هم همین رقم را تاید کرد. شما این حق را دارید پیش بینی مطرح شده را تغییر دهید و بالا و پایین ببرید؛ اما به هر حال باید به کلیات رای دهید. رد کردن کلیات بودجه باعث می شود این لایحه به کمیسیون تلفیق برگشته و ۷۲ ساعت دیگر دوباره روی میز شماست. بدون اینکه پیامی منفی به جامعه القا کنید که مجلس لایحه دولت را رد کرد به آن رای مثبت دهید افکار عمومی از شما سوال می کند که اگر این لایحه مورد نطر شما نبود پس آن را تغییر می دادید.

نوبخت گفت: سیاست ما در این بودجه سیاست کاهش فقر مطلق است. سال آینده مصمم هستیم با کمک شما نه تنها به افراد مستحق یارانه دهیم بلکه می توانیم به گروه دیگری که از خط مستمری پایین هستند نیز یارانه دهیم. با رای شما سال جاری ۴ هزار میلیارد تومان یارانه خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد را افزایش دادیم و برای سال آینده می خواهیم این رقم را به ۷ هزار میلیارد تومان برسانیم. رهبری هم خوشحال خواهند شد که ببینند نوع نگاه مجلس به دولت اهمیت دادن به اقشار مستضعف است.

اهداف ما در این لایحه اول اشتغال است، اگر نمایندگان فکر می کنند که این برنامه اشتغال جز برنامه ششم توسعه نیست حتماً به این لایحه و گزارش رأی ندهند.

آنچه در گزارش مکتوب خدمت شما ارائه کردیم برای ۹ برنامه که از طریق ایمن سازی مناطق مسکونی و یا سایر برنامه ها می توانید هزار و یک میلیون و ۳۳ هزار فرصت شغلی با ۷۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد سرمایه گذاری ایجاد کنیم. این اقدام دولت با همکاری شما نمایندگان که می خواهد در سال ۹۷ انجام دهد، به این معنی نیست که ما بخواهیم ۷۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد پول بپاشیم. بلکه می خواهیم به این مقدار سرمایه گذاری انجام دهیم.

این سرمایه گذاری طی ۹ برنامه انجام می شود. در خصوص ایمن سازی بافت های مسکونی غیر از آنچه اشتغال که مردم و جوانان از ما طلب می کنند، آیا این زمین لرزه های مستمری که در شهر و روستای ما اتفاق می افتد، افکار عمومی از شما و از دولت این انتظار را ندارد که در یک برنامه ریزی یک ساله این تشویش خاطر مردم برطرف شود.

ما از سال آینده صد هزار واحد مسکونی شهر و روستایی را که در بافت فرسوده قرار دارد که با کمترین مقدار زلزله فرومی ریزد، قرار است بازسازی کنیم. اینگونه نیست که ما بخواهیم صد هزار واحد مسکونی را مجدداً بازسازی کنیم. بلکه به صورت محله به محله، همه شرایط و امکانات زندگی را فراهم خواهیم کرد.

جوانان ازما ۵۰ هزار واحد مسکونی ارزان قیمت انتظار دارند که بتوانیم در سطح شهر و روستا پاسخ بدهیم. با این مقاوم سازی بافت های فرسوده و واحدهای مسکونی که برای جوانان ایجاد خواهیم کرد، ۳۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد خواهد شد.

با برنامه هایی که اعلام کردیم چیزی حدود ۲۵ هزار فرصت شغلی در زمینه حمل و نقل درون شهری و برون شهری ایجاد خواهیم کرد. میتوانیم همین بنزینی که وجود دارد را بسوزانیم و باعث ناراحتی بیشتر مردم بشویم اما می توانیم با آوردن ناوگان حمل و نقل جدید که یا برقی خواهد شد یا کیفیت آن را افزایش می دهیم، بنزین کمتر مصرف شده را صادر و از منابع آن استفاده کنیم.

نوبخت در ادامه با اشاره به برنامه پرورش و تکثیر ماهیان در قفس، توسعه کشت گلخانه ای و صنایع تبدیلی و تکمیلی گفت: ما می توانیم در این زمینه ها، ۶۷ هزار فرصت شغلی ایجاد کنیم.

در ارتباط با سیاست های فعال بازار کار و طرح کارورزی ۲۲۱ هزار فرصت شغلی ایجاد می شود و همچنین در ارتباط با صنایع کوچک و خوشه های صنعتی اشتغال زا، ۷۵ هزار فرصت شغلی ایجاد می شود.

نمایندگان مجلس این ارقام و برنامه ها را جزء برنامه ششم ندانند اگر بتوانیم با اجرای این اقدامات آنچه در ارتباط با آثار اقتصادی اینهاست. آیا با سیاست های اقتصاد مقاومتی همراه است؟

نوبخت در ادامه گفت: با این لایحه ای که دولت ارائه کرده وکمیسیون تلفیق تصویب کرده است که شما یا آن را تأیید می کنید یا رد، می توانید به رشد اقتصادی ۶درصد دست یابیم.