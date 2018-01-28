رئیس جمهوری افغانستان با ژنرال «جوزف وتل» دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جمهور، «اشرف غنی» رئیس جمهوری افغانستان با ژنرال جوزف وتل فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا و هیئت همراهش، در کاخ ریاست جمهوی این کشور دیدار کرد.

در این دیدار دو طرف درخصوص اوضاع امنیتی افغانستان، مسائل منطقه ای، اقدامات علیه گروه‌های تروریستی، ابعاد تروریسم فرامنطقه ای، ظرفیت‌سازی در قوای مسلح افغانستان به خصوص نیروهای ویژه ارتش این کشور، بالا بردن ظرفیت و توانایی نیروی هوایی افغانستان و اصلاحات در ارگان های امنیتی و دفاعی این کشور، بحث و تبادل نظر کردند.

غنی از کمک و همکاری ایالات متحده آمریکا در زمینه حمایت و تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان و همچنین تحویل بالگردهای «بلک‌هاوک» به ارتش این کشور قدردانی کرد.

وی افزود که استفاده از بالگردهای مذکور تاثیر خود را در میدان جنگ داشته و فشارهای زیادی را به دشمنان وارد کرده است.

ژنرال وتل نیز حملات اخیر تروریستی و همچنین حمله به هتل «اینترکانتیننتال» کابل و موسسه بین المللی حمایت از اطفال در ولایت «ننگرهار» را به شدت محکوم کرد.

وی همچنین از حمایت و پشتیبانی آمریکا در عرصه های مختلف به خصوص در تقویت نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، اطمینان داد.