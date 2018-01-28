تکاندن برف درختان کرج توسط ۶۰ کارگر/آماری از درختان شکسته نداریم

حسین عطایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آماده‌باش کارکنان سازمان سیما و منظر شهری به‌موجب بارش شدید برف در شهر کرج، اظهار کرد: ۶۰ نیروی کارگری به‌صورت نوبتی درصدد پاک‌سازی معابر، پارک‌ها، فضای شهری و فضای سبز هستند.

وی بابیان اینکه تکاندن برف از روی درختان به‌موجب کاهش مشکلات و خسارات ناشی از این امر در دستور کار قرار دارد، افزود: در حال حاضر نیروهای کارگری در تلاش هستند درختان برف درختان را پاک‌سازی کنند تا مانع شکستگی بیشتر آن‌ها شوند.

مدیرعامل سیما، منظر و فضای سبز شهرداری با تأکید بر اینکه این عملیات تا زمان پایان بارندگی و برودت هوا ادامه خواهد داشت، با اشاره به اینکه شرکت توزیع برق البرز علت قطع برق در برخی مناطق را شکستی درختان عنوان کرده است، تصریح کرد: این امر در حالی مطرح‌شده که اگر خبری از سوی شرکت برق مبنی بر قطع درختان اعلام‌شده بود، با اخذ مجوزهای لازم اجرایی می‌شد.

عطایی استفاده از تجهیزات به‌روز نظیر کابل‌های برق خود نگهدار برای کاهش چنین حوادثی را الزامی دانست و گفت: بدون شک خسارات‌های به وجود آمده در حوزه شبکه برق‌رسانی به‌موجب بارش شدید برف با تجهیزات و امکاناتی چون کابل‌های خود نگهدار به حداقل رسانده می‌شود.

مدیرعامل سیما، منظر و فضای سبز شهرداری در پایان بیان کرد: در حال حاضر آمار مشخص و دقیقی از تعداد درختان قطع‌شده در کلان‌شهر کرج وجود ندارد.